10 plantas seguras para cães e gatos para ter em casa 

As plantas desempenham um papel fundamental na criação de um ambiente acolhedor e esteticamente agradável dentro de nossas casas. Além de adicionar frescor e vitalidade, elas contribuem para a decoração, trazendo cores, texturas e formas únicas que complementam a estética do espaço. O fascinante é que, ao mesmo tempo, muitas dessas plantas podem coexistir harmoniosamente com nossos amigos peludos de quatro patas.

Optar por espécies seguras para cachorros e gatos não apenas melhora a atmosfera interna, mas também tranquiliza os tutores, permitindo-lhes desfrutar da beleza natural sem se preocupar com a saúde de seus animais de estimação. Isto é, a combinação de elementos decorativos e segurança animal torna a escolha de plantas para o lar uma decisão consciente e benéfica para todos os habitantes da casa.

Plantas perigosas para cães e gatos

Segundo Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, o que torna as plantas tóxicas tanto para cães quanto para gatos são as substâncias encontradas nelas. “Por exemplo, a flor do antúrio contém oxalato de cálcio como princípio, podendo causar inchaço da boca, lábios e garganta, dificuldade para engolir, paralisia da língua, salivação excessiva, vômitos e diarreia”, explica.