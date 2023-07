10 ideias de nomes para gatos inspirados em filmes e séries 

Escolher um nome para o seu gato é uma decisão importante e divertida. Existem várias maneiras de encontrar inspiração, e uma delas é explorar filmes e séries que você gosta. Dessa forma, é possível optar por um que reflita seu personagem favorito e que se encaixe na personalidade do seu bichano. Por isso, confira a lista que preparamos com algumas sugestões de nomes interessantes de personagens!

Bilbo, o adorável hobbit da história “O Hobbit”, embarca em uma jornada inesperada, revelando coragem e determinação que superam seu tamanho, tornando-o um herói improvável.

Gizmo é um personagem adorável do filme “Gremlins”. Ele é um Mogwai, uma criatura fofa e amigável, mas que deve ser cuidada para evitar que se transforme em um Gremlin malvado.

A Princesa Leia, da saga “Star Wars”, é uma personagem icônica e destemida. Ela é uma líder rebelde, lutadora e inteligente, além de ser reconhecida por seus icônicos penteados e trajes.

Boo, a adorável e curiosa menininha de “Monstros S.A.”, ilumina o coração dos monstros com sua inocência e alegria, provando que o verdadeiro medo é superado com amor e amizade.

Simba é um nome cativante para os felinos (Imagem: ana_fox | Shutterstock)

5. Simba (O Rei Leão)

Simba é o protagonista do clássico filme da Disney “O Rei Leão”. Ele é um jovem leão corajoso que passa por uma jornada de autodescoberta para se tornar o rei da Terra dos Leões.

6. Arya (Game of Thrones)

Arya Stark é uma personagem destemida da série de televisão “Game of Thrones”. Ela é uma jovem determinada, habilidosa em lutas e com uma lista de pessoas que deseja vingar.

7. Roe (Ted Lasso)

Roe, o determinado assistente técnico da série “Ted Lasso”, é uma mistura de inteligência, lealdade e senso de humor, que o tornam um personagem cativante e essencial para a equipe.

8. Hermione (Harry Potter)

Hermione Granger é uma bruxa inteligente, estudiosa e leal da série “Harry Potter”. Ela é conhecida por sua dedicação aos estudos e por ser uma grande amiga e aliada de Harry Potter.

9. Ellie (The Last of Us)

Ellie, a corajosa e resiliente protagonista de “The Last of Us”, cativa corações com sua determinação, inteligência e força interior, representando a esperança em um mundo pós-apocalíptico.

10. Elsa (Frozen)

Elsa é a rainha do gelo do filme da Disney “Frozen”. Ela possui poderes mágicos de gelo e é lembrada por sua música “Let It Go” e por sua jornada de autoaceitação e amor fraternal.