FCF recebe CBF e oficializa candidatura de Fortaleza para sediar Copa do Mundo Feminina 2027

O Brasil está na disputa para sediar a Copa do Mundo Feminina 2027 com países como Alemanha, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, México e África do Sul. A Fifa deve definir o país-sede em maio de 2024

A diretoria da Federação Cearense de Futebol (FCF) oficializou nesta quinta-feira, 28, em reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o convite para candidatura de cidade-sede da Copa do Mundo Feminina 2027, na qual o Brasil se candidatou para ser país-sede.

O encontro desta quinta, realizado na sede da Federação, no Benfica, contou com a presença do presidente e vice da FCF, Mauro Carmélio e Eudes Bringel, e o secretário geral e a coordenadora geral da comissão para candidatura do Brasil da CBF, Alcino Reis e Jacqueline Barros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com o apoio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues que sempre fortalece o futebol nordestino e da Prefeitura Municipal de Fortaleza que nos dá essa condição de recebermos um evento mundial, esperamos que sejamos escolhidos, pois a realização de uma Copa do Mundo Feminina em solo cearense teria uma grande importância para nosso estado, pois será um enorme atrativo econômico e social", comentou Mauro Carmélio.