5 medicamentos para tratar diabetes disponíveis na Farmácia Popular

No entanto, a glibenclamida pode causar hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue) como efeito colateral, sendo necessário monitorar regularmente os níveis de glicose e ajustar a dose conforme orientação médica. Além disso, seu uso pode estar associado a ganho de peso e à perda gradual de eficácia ao longo do tempo. Portanto, o tratamento com o remédio requer acompanhamento médico cuidadoso.

A insulina humana é um medicamento que permite que as células captem glicose da corrente sanguínea (Imagem: Andrey_Popov | ShutterStock)

4. Insulina humana

A insulina humana é uma formulação de insulina usada para tratar o diabetes que replica a insulina produzida pelo corpo. Quando injetada sob a pele, permite que as células captem glicose da corrente sanguínea, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Ela pode ser usada em diferentes regimes de tratamento, como controle basal (de longa duração) ou controle prandial (após refeições). A dose e o momento da injeção variam conforme a prescrição médica e as necessidades do paciente.

5. Insulina humana regular

A insulina humana regular é um medicamento utilizado no tratamento do diabetes, principalmente do tipo 1 e, em alguns casos, do tipo 2. Ela é uma réplica da insulina produzida naturalmente pelo corpo. Sua ação é crucial para reduzir os níveis de glicose no sangue, permitindo que as células captem e usem a glicose como fonte de energia.

A insulina regular é conhecida por sua ação de início mais lento e duração mais longa, o que a torna útil para controlar a glicose após as refeições e durante o dia. É administrada por injeção subcutânea e requer ajustes de dosagem precisos, geralmente com base na dieta, atividade física e monitoramento regular da glicose. O objetivo é manter os níveis de glicose na faixa-alvo para prevenir complicações do diabetes. O uso desse medicamento deve ser acompanhado de perto por um profissional de saúde.