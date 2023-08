Velório de idoso tem brinde de cachaça, salva de palmas e passagem por uma casa de show; veja vídeo

O velório de Paulino Lopes Bhering, de 73 anos, mais conhecido como Paulinho Pescador, foi uma despedida em grande estilo. A cerimônia fúnebre fugiu do habitual e contou com muito forró, salvas de palma e até brinde com cachaça. O sepultamento aconteceu em Viçosa, na Zona da Mata mineira, no último sábado, 19.

Há dois meses, Paulino havia descoberto um quadro de fibrose pulmonar e não possuía mais tratamento. Segundo a família, todos os desejos do homem estavam sendo realizados.

