Astronautas beberam água brasileira no 1º pouso na Lua? Entenda

A Lindoya Verão, companhia do interior de São Paulo , apresenta uma nota fiscal da época para apoiar a veracidade de sua reivindicação. O registro, emitido pela Cervejaria Amazonas, no Rio de Janeiro (RJ), indica a compra de 100 caixas de água.

Água brasileira na Lua? Gerente administrativo cita motivações

A escolha pela água pode estar relacionada, segundo o gerente administrativo da empresa, Marcos Angeli, a um evento ocorrido no Brasil em 1926 — a visita da física e vencedora do prêmio Nobel, Marie Curie, ao balneário Thermas de Lindóia.

“A escolha também foi motivada por anotações de Marie Curie, que ressaltou os efeitos terapêuticos das qualidades radioativas das fontes da cidade", afirmou Angeli ao portal Uol.

“Certeza que entrou no foguete nós não temos. Mas é uma história que gostamos de contar”, completa.

Água brasileira na Lua? Museu Smithsonian explica como líquido era bebido

Ampola exposta no Museu Smithsonian voou no Módulo de Comando da Apollo 11 Crédito: Divulgação/Smithsonian National Air and Space Museum

No portal do National Air and Space Museum do Smithsonian, nos Estados Unidos, as células de combustível da espaçonave Apollo “forneceram a maior parte da água para as necessidades dos astronautas”.