Canudos de papel possuem produtos químicos tóxicos, diz pesquisa

Com a proibição de canudos plásticos em diversos lugares do mundo, inclusive no Ceará, desde 2021, os canudos de papel surgiram como uma opção tida como ecologicamente correta para quem gosta e precisa usar esse utensílio.

Apesar de parecer mais confiável que os plásticos, um estudo europeu publicado na revista científica Food Additives and Contaminants confirmou a presença mais expressiva de produtos químicos potencialmente tóxicos para humanos nos canudos de papel e de bambu, em comparação a outros materiais de canudos ecológicos.

Os pesquisadores belgas responsáveis pela pesquisa comprovaram a existência de substâncias poli e perfluoroalquílicas (PFAS) É uma classe de produtos químicos adicionados aos produtos de consumo para torná-los antiaderentes, impermeáveis e resistentes a manchas , material químico que é utilizado para tornar algo mais impermeável e antiaderente.