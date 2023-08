4 lançamentos de filmes e séries na Netflix em setembro

A série combina elementos de fantasia e comédia em um cenário peculiar, oferecendo uma visão satírica das histórias tradicionais de contos de fadas. Com personagens únicos, “(Des)encanto” cativa o público com sua abordagem irreverente e estilo visual característico.

2. Ehrengard – A Ninfa do Lago (14/09)

Baseado no livro “Ehrengard: A Ninfa do Lago”, este filme nos leva ao reino de Babenhausen e conta a história de um jovem sedutor chamado Cazotte. Autodenominado um especialista na arte do amor, é contratado pela intrigante grã-duquesa para ajudá-la a garantir um herdeiro para o trono. Enquanto busca uma futura princesa adequada ao papel, Cazotte também se dedica a instruir o introvertido e tímido príncipe nas artes da sedução e do amor.

Entretanto, as coisas complicam quando um herdeiro é concebido fora do casamento, forçando a família real a procurar abrigo no castelo de Rosenbad. Lá, enquanto rivais da família real estão próximos de descobrir a verdade, Cazotte se apaixona por Ehrengard, a dama de honra. Gradualmente, ele percebe que, na realidade, não é nenhum especialista quando se trata de sentimentos verdadeiros.

3. Amor à Primeira Vista (15/09) "Amor à Primeira Vista" é uma obra original Netflix que ressalta que o amor pode florescer nos lugares mais imprevistos. Quando Hadley perde seu voo para Londres, ela cruza o caminho do britânico Oliver e sente instantaneamente uma conexão profunda. Juntos, enfrentam um longo voo que parece passar em um piscar de olhos.