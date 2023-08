6 filmes para ensinar crianças e adolescentes sobre mudanças climáticas

5. 2012 (2009)

Esse filme começa com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos de que o núcleo do planeta irá sobreaquecer e provocar um rearranjo das placas tectônicas. A indicação de Larissa Assis Barony, professora de Ciências do Colégio Positivo – Água Verde, mostra a história de um pai que tenta salvar a sua família antes de o mundo acabar em um dilúvio causado por uma série de terremotos e tsunamis por todo o mundo. “Pegue a pipoca e as almofadas e assista ao filme apocalíptico que nos faz pensar na importância de cuidar do planeta para a nossa e as próximas gerações”, aconselha a professora.

Faixa etária: 14 anos

Onde Assistir: Paramount+

Veja o trailer: