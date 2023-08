Fases da Lua em setembro de 2023: confira calendário do mês

Começando em Lua Minguante, o mês de setembro se encerra com uma Lua cheia a partir do dia 29; confira o calendário lunar de setembro de 2023

A Lua é um dos astros que desperta inspirações para diversas formas de expressão humana ao longo dos tempos, no cinema, nas artes plásticas, na poesia, nos contos, nas colheitas da terra, entre tantas outras, em diferentes séculos e culturas.

Fases da Lua para cortar o cabelo; CONHEÇA sua influência



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até hoje, o homem traça os ciclos lunares com a esperteza de observar a baixa da maré ou de realizar crença e espiritualidade individual. Em setembro de 2023, as fases da Lua se desdobram logo no início do mês numa Lua Minguante e se encerram com uma Lua Cheia.