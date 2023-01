Fases da Lua para cortar o cabelo; conheça sua influência

Veja como as fases da Lua impactam no momento do corte e o ciclo ideal para mudar seu cabelo de acordo com a astrologia

Seja para melhorar o crescimento ou alcançar mais volume nos fios, a superstição de cortar o cabelo em diferentes fases da Lua, segundo a astrologia, pode determinar o efeito final das mechas.

A função de “cabeleireira” do satélite natural da Terra pode se relacionar com a ligação entre a Lua e as técnicas de agricultura antiga, embora a origem de sua influência seja variada, seguindo diferentes associações em cada nacionalidade.

“Eles usavam as fases novas para plantar novas sementes e a fase crescente para ajudar no crescimento de plantios germinados”, destaca o cartomante Phelippe Colle para O POVO sobre a relação com a agricultura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O costume antigo se traduziu na adaptação dessa crença para o cabelo, as unhas e até mesmo a gestação.

Primeira sonda lunar sul-coreana transmite imagens da Terra e da Lua; VEJA

Corte de cabelo: as fases da Lua e suas representações

As quatro fases da Lua, segundo Colle, “representam os aspectos de nascer (nova), desenvolver (crescente), amadurecer e colher (cheia), e morrer ou recomeçar (minguante)”. Essa simbologia oferece um olhar sobre a conexão entre a astrologia e o satélite.

No período de lunação (28 dias), “a Lua passa pelo signos astrológicos, ficando em média dois dias em cada, o que ativa ou potencializa o poder daquele signo dentro daquela fase”.

A Lua Cheia em Peixes, no exemplo do cartomante, implica emoções mais intensas, intuição mais aflorada e paixões mais fortes. A Lua Minguante em Áries, por outro lado, “pode trazer um aspecto de falta de coragem, de ânimo”, quando algo parece nos prender.



“As fases da Lua podem potencializar ou apontar os pontos que precisamos dar atenção naquele momento, de acordo com o signo que está na Lua”, explica Phelippe Colle.

Fases da Lua para o cortar o cabelo

O cartomante Phelippe Colle revela as influências capilares da Lua para a astrologia durante as suas quatro fases.

Lua Nova

O melhor momento para tratamentos voltados à reconstrução, renovação, nascimento e início. É um ótimo período para os procedimentos capilares focados no crescimento de novos fios, ou uma revitalização para cabelos fracos.

Se você não quer ter aqueles fios novos que vivem arrepiados, então não corte na Lua Nova.

Lua Crescente

O cabelo cresce mais rápido durante esse período, por isso é um excelente momento para fazer tratamentos voltados ao crescimento e também ao aumento da força capilar, já que a Lua Crescente intensifica o poder.

A renovação de tratamentos iniciados na Lua Nova pode acontecer, dando sequência, mas se a intenção é cortar e demorar para voltar ao salão, não corte na Lua Crescente.

Lua Cheia

É o momento em que tudo aumenta, amplia, e o cabelo não seria a exceção. A fase pode incluir tratamentos para aumentar a força capilar e acabar com quedas de cabelo e tinturas.

É preciso tomar cuidado na Lua Cheia, pois sua influência é a de aumentar, ou seja, o cabelo tende a ficar volumoso, com bastante frizz e até um pouco desajeitado, fazendo com que os penteados não fixem muito bem.

Lua Minguante

Se a intenção é ficar dias, semanas ou até meses sem preocupações com o crescimento rápido dos fios, a fase das finalizações e dos términos, representada pela Lua Minguante, é o momento ideal para os homens e mulheres.

A queda de cabelo é comum nesta fase, assim como os erros de procedimentos químicos que podem resultar em perda. Além disso, a Lua Minguante pode influenciar naqueles cortes indesejados, deixando o formato diferente do escolhido.

Todo mundo vai namorar em 2023? SAIBA que signo terá sorte no amor

As fases da Lua são as únicas que influenciam no corte de cabelo?

As quatro estações do ano também são capazes de influenciar as funções corporais, inclusive o corte de cabelo.

Para Colle, o inverno apresenta uma energia mais introspectiva. “Por isso o cabelo pode demorar mais a crescer, não tomar a forma desejada e bater aquele desânimo quando se olha no espelho”, complementa.

A primavera está relacionada com o crescimento (nascimento) dos fios, “um ótimo momento para mudar a cor, o visual, algo que te faça sentir feliz”.

O verão pode deixar o cabelo mais oleoso. O cartomante destaca o desconforto da época como um dos motivos de influência para “querer menos peso na cabeça”, finalizando com o corte de cabelo.

A decisão de corte durante o Verão “pode trazer mais força e hidratação, mas cuidado com os formatos para não se arrepender depois”.

O outono indica muita queda de cabelo. Usar a época para “cortar e tratar com o intuito de fortalecer, evitando tratamentos químicos mais intensos e agressivos”, é a recomendação de Phelippe para a estação.

Fases da Lua e seus efeitos nos indivíduos além do cabelo

O cabelo não é o único aspecto a ser influenciado com as fases da Lua. As emoções, pensamentos, sonhos e até funções corporais também são interferidos, como o cartomante Phelippe Colle explica.

Fase da Lua Minguante

O sentimento é de introspecção, falta de ânimo e apetite, cansaço, e o desejo de colocar um ponto final necessário em algumas situações, tornando a fase o momento para concluir determinados projetos e circunstâncias.

Fase da Lua Nova

O aspecto é de recomeço, a vontade de vivenciar algo novo. Essa motivação do período é ideal para iniciar um novo hábito, uma nova dieta, um novo projeto, etc.

Fase da Lua Crescente

O indivíduo pode se sentir forte, dono de si, e por isso tem a energia necessária para cuidar e dar sequência aos projetos começados na Lua Nova. É um ótimo período para amadurecer e dar seguimento a algo inacabado.

Fase da Lua Cheia

É um período mais intenso, onde as emoções ficam à flor da pele, a insônia acentuada e a ansiedade pode chegar. Por isso, é aconselhável direcionar a energia para projetos e situações que exijam uma força extra.

A atenção fica para as decisões feitas na fase da Lua Cheia, pois elas podem ser exageradas.

Com eclipse solar, CONFIRA as previsões astronômicas para 2023



Tags