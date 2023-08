Lado oculto da Lua: Índia lidera a corrida espacial lunar; entenda

Não é de se admirar que haja uma “corrida espacial” para explorar tal área no Sul da Lua, distante dos locais de pouso das missões tripuladas que visitaram o satélite há algumas décadas. No último domingo, o Luna-25, da Rússia, que deveria ser o primeiro veículo a fazer isso, caiu na Lua.

Chandrayaan-3, que foi lançada no dia 14 de julho, teve a chegada do seu módulo de pouso, que se chama Vikram, na quarta-feira, 22, por volta das 9h33min (horário de Brasília). Até então, nenhum outro país teve o prestígio de explorar o lado oculto do satélite, que, segundo a Nasa, é intrigante e “cheio de mistério e ciência”.

Uma embarcação indiana não tripulada pousou na Lua , perto do seu Polo Sul, uma região pouco explorada do satélite. A nave, que se chama Chandrayaan-3, saiu de seu país de origem sob aplausos dos engenheiros da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO).

A Roscosmos, corporação espacial estatal da Rússia, disse na manhã de domingo que havia perdido contato com a Luna-25 pouco depois das 7h57min de sábado, 19. Informações preliminares mostraram que a sonda de 800 kg "deixou de existir como resultado de uma colisão com a superfície da Lua", afirmou em comunicado.

Ambos os países desenvolveram sofisticados motores de foguetes criogênicos, lançadores e espaçonaves. Além de operarem várias constelações de satélites para comunicação, imagens da Terra e sensoriamento remoto. A China possui sua própria constelação de satélites de navegação.



O que é o “lado oculto” da Lua?



As crateras profundas do lado oculto da lua são resguardadas da luz solar há bilhões de anos. Nessas regiões, as temperaturas chegam a surpreendentes -248º C, porque a Lua não tem atmosfera para aquecer a superfície.

Os dados coletados pelo Lunar Reconnaissance Orbiter, uma espaçonave da Nasa que orbita a Lua há 14 anos, sugerem que o gelo de água está presente em algumas das grandes crateras permanentemente sombreadas que poderiam potencialmente sustentar formas de vida.