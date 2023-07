Lua: foguete da Índia pode ser o 1° a pousar em área inexplorada

Na manhã desta sexta-feira, 14, a Índia lançou um foguete com o objetivo de chegar a uma região até então inexplorada da Lua. A missão se chama Chandrayaan-3 e, se for bem sucedida, a Índia se tornará o quarto país a fazer um pouso suave lunar e o primeiro a percorrer a área do polo sul do satélite natural.

A primeira tentativa desse projeto foi no ano de 2008, e detectou a presença de moléculas de água na Lua. Já a segunda viagem espacial ocorreu em 2019 com o Chandrayaan-2, e também tinha como meta pousar no polo sul lunar, porém não obteve sucesso.

O lançamento do foguete aconteceu no Centro Espacial Satish Dhawan, na ilha de Sriharikota, e foi transmitido ao vivo no canal do YouTube, com mais de um milhão de espectadores assistindo online.

O primeiro ministro indiano, Narenda Modi, demonstrou sua emoção. “Esta missão notável levará as esperanças e os sonhos de nossa nação”, compartilhou Modi em um post do Twitter.

Os únicos países que já conseguiram pousar na Lua foram os Estados Unidos, a China e a Rússia.

Chandrayaan-3: tempo estimado de aterrisagem do foguete na Lua

Com o custo de 70 a 80 milhões de dólares, o pouso do foguete está previsto para as próximas semanas, entre os dias 22 e 23 de agosto.

O principal objetivo, além de pousar no satélite com sucesso, é estudar e coletar mais informações sobre a área desconhecida lunar.

A missão, se for bem sucedida, colocará o país asiático como referência em viagens espaciais, além de mostrar ao mundo o seu avanço tecnológico com o feito histórico.

