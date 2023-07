Lixo espacial? Austrália investiga objeto cilíndrico gigante que apareceu em praia remota

Um objeto misterioso gigante, em formato cilíndrico e de cor de cobre, apareceu em uma praia remota na Austrália e despertou curiosidade entre moradores e autoridades. Localizado na praia de Green Head, a cerca de 250 quilômetros ao norte da cidade de Perth, o item desconhecido, que tem o tamanho de um carro pequeno, foi visto pela primeira vez no final do domingo, 16, e a Força Policial da Austrália Ocidental está investigando o caso.

"A investigação está em andamento e, até que mais informações estejam disponíveis, pedimos a todos que evitem tirar conclusões", disse o órgão oficial em comunicado, que está fazendo a guarda do objeto para "manter a integridade da investigação".

A Polícia da Austrália Ocidental, inicialmente, estava tratando o dispositivo como perigoso e pediram ao público que ficasse longe. Mas um comunicado posterior disse que uma análise química do governo determinou que o objeto era seguro e que "não há risco atual para a comunidade". A polícia disse que o dispositivo seria removido após a identificação formal de sua origem.

A Agência Espacial Australiana, na segunda-feira, 17, disse que estava fazendo perguntas a outras agências especiais de todo o mundo sobre o objeto, pois ele pode ser "de um veículo de lançamento espacial estrangeiro".

A engenheira Andrea Boyd, da Agência Espacial Europeia, disse que seus colegas acreditam que o item que veio do Oceano Índico caiu de um foguete indiano durante o lançamento de um satélite. "Temos certeza, com base na forma e no tamanho, que é um motor de estágio superior de um foguete indiano usado para várias missões diferentes", disse ela à Australian Broadcasting Corp.

Alguns relatos iniciais da mídia sugeriram que a descoberta poderia ser parte do voo 370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777 que desapareceu no Oceano Índico em 2014 com a perda de 239 vidas. Mas a teoria foi imediatamente descartada pela polícia da Austrália. A polícia afirmou que, nesta fase inicial da investigação, "parece que o objeto não se originou de uma aeronave comercial".

(Com informações da AP)