3 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

As comidas de boteco são ótimas para servir com uma boa cerveja gelada. Democráticas e diversas, elas agradam a maioria dos paladares. Porém, caso não queira sair de casa, saiba que também é totalmente possível prepará-las de forma simples e rápida no conforto do seu lar. Por isso, confira a seguir 3 receitas de comida de boteco deliciosas e fáceis de fazer para você não passar vontade!

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 xícaras de chá de batatas descascadas, cozidas e espremidas

1 colher de sopa de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de cheiro-verde

Sal e pimenta-do-reino moída moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata, os ovos, o bacalhau e o cheiro-verde e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os bolinhos sobre a panela e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

Bolinho de carne-seca com mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca descascada e cozida

100 g de carne-seca cozida e desfiada

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão verde picado

Sal e coentro picado a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macia. Após, escorra a água, espere amornar e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um espremedor, amasse a mandioca até obter uma consistência homogênea, retirando os talos. Acrescente a carne seca, a cebola, o pimentão e o coentro e mexa bem. Tempere com sal.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os bolinhos sobre a panela e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.