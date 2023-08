Fases da Lua em agosto de 2023: veja calendário lunar do mês

Com cinco transições lunares, confira o calendário das fases da Lua de agosto de 2023, incluindo superlua no início do mês

O mês de agosto reserva cinco transições da Lua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre nesta terça-feira, 1º, e a última no dia 30 deste mês.

Além disso, agosto de 2023 começará com o fenômeno popularmente conhecido como "superlua". Na prática, a Lua se aproximará da Terra no primeiro dia do mês, com uma segunda oportunidade de observá-la de perto no dia de 30 de agosto.

Lua: Calendário das fases lunares de agosto de 2023

Lua Cheia: 01/08 a 07/08

01/08 a 07/08 Lua Minguante: 08/08 a 15/08

08/08 a 15/08 Lua Nova: 16/08 a 23/08

16/08 a 23/08 Lua Crescente: 24/08 a 29/08

24/08 a 29/08 Lua Cheia: 30/08

Superlua em agosto: quando ver?

Segundo informações do Observatório Nacional, a Lua Cheia de 30 de agosto acontecerá às 22h35min (horário de Brasília). Desde 2018, duas superluas ainda não haviam reaparecido no céu.

