A relação entre a humanidade e a tecnologia sempre foi um terreno fértil para a criatividade dos roteiristas e diretores de filmes. Desde um futuro distópico em que robôs se rebelam contra a humanidade até histórias emocionantes em que eles desenvolvem sentimentos humanos, os longas sobre robôs e inteligência artificial têm instigado o público por gerações com uma variedade de questões filosóficas, morais e existenciais.

Cada vez mais presente no dia a dia, a tecnologia pode ser explorada ainda mais por essas obras. Por isso, veja 5 filmes sobre robôs e inteligência artificial!

Filme retrata paixão entre humano e IA (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures)

Produzido em 2013, o cenário é um futuro próximo em Los Angeles, em que a tecnologia deu origem a sistemas operacionais altamente inteligentes e personalizados. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) é um solitário escritor que se dedica a compor cartas emocionais para outras pessoas. Quando ele adquire um novo sistema operacional de inteligência artificial, chamado “Samantha” (voz de Scarlett Johansson), fica surpreso ao descobrir que ela possui uma personalidade cativante e uma notável capacidade de aprender e se adaptar.

Enquanto Theodore interage com Samantha, uma conexão profunda e emocional floresce entre eles, levando-os a desenvolver sentimentos amorosos. O filme mergulha no relacionamento entre os dois, explorando temas como amor, solidão, intimidade e significado da humanidade. Paralelamente, também aborda as implicações e desafios de se envolver romanticamente com uma inteligência artificial.

A obra arrecadou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Roteiro Original para Spike Jonze, e segue com uma narrativa bastante atual.

Onde assistir: Netflix.

2. Blade Runner