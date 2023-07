5 lançamentos imperdíveis no HBO Max em julho

O mês de julho está recheado de produções imperdíveis no HBO Max que prometem agradar todos os gostos no período das férias, principalmente quem aprecia desenhos e séries. Entre os destaques estão as animações ‘Minhas Aventuras com o Superman’, primeira série solo do herói desde 1996, e a sequência de ‘Harley Quinn’, protagonizada pela vilã Arlequina.

Para os amantes de séries juvenis, a plataforma lança ‘Use Sua Voz’, que representa os clássicos musicais das escolas, e ‘Além do Guarda Roupa’, novidade nacional com astros k-pop. Mas se você prefere um bom documentário, vale conferir ‘Superpowered: The DC Story’, novidade da Warner Bros para os fãs da DC. A seguir, confira tudo sobre essas produções!

1. Use Sua Voz (06/07)