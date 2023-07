Cidades da Europa pagam até R$ 400 mil para novos moradores; saiba mais

Países europeus garantem subsídios milionários para novos moradores, entretanto as medidas têm requisitos específicos. Confira detalhes

Países como Espanha, Itália, Grécia, Irlanda e Portugal estão criando políticas municipais para atrair novos moradores. As propostas vêm de cidades isoladas, vilarejos e ilhas quase desertas. Em alguns casos o subsídio pode chegar a 50.000 euros (R$ 267.195) por família.

As cidades que já colocaram em prática estão recebendo bastante atenção da mídia e novos destinos estão interessados em ofertar as oportunidades.

A Itália anunciou, no ano passado, esquema de vendas de casas à € 1 (R$ 5,50) para atrair novos moradores. O país ainda oferece subsídios de até € 30.000 (R$ 164.253) às pessoas que se mudarem para algumas de suas cidades rurais. A seguir, entenda a medida adotada por países da Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por que cidades da Europa pagam para as pessoas morarem lá?

Esses benefícios foram a solução encontrada pelos governos para conter a redução populacional nessas cidades. Os locais adotam políticas pró-imigração para tentar evitar que sua população diminua e justificar a manutenção de instalações que poderiam não ser consideradas rentáveis.

Leia Mais Fortaleza lança site para apresentar atrativos turísticos; conheça

Prefeitura lança em julho programas para turismo em Fortaleza; entenda

O envelhecimento da população é um dos fatores que fazem com que nações como Portugal, Itália, Grécia, Irlanda e Suíça paguem incentivos financeiros para novos moradores chegarem até essas cidades.

Além disso, há uma tendência dos jovens de mudarem das pequenas vilas e das médias cidades em busca de outro estilo de vida em locais mais badalados e movimentados. Por isso, as propostas vêm de vilas e pequenas cidades nos países europeus.

Quais as condições para morar nessas cidades europeias?

Entretanto, os interessados devem ficar atentos às condições exigidas para morarem no novo país. Um dos critérios mais comuns são famílias que tenham filhos ou pretendam ter filhos quando se estabelecerem.

Outros exigem garantias de que o novo morador quer permanecer bastante tempo no local ou pede que a residência escolhida seja totalmente reformada.

Os contratos de moradia não incluem medidas que facilitem o processo imigratório, já que a permanência de estrangeiros nos países é competência dos governos federais, e não municipais. O tamanho reduzido dos municípios também pode trazer dificuldades em questões linguísticas e problemas de abastecimento.

Veja as cidades que pagam para você morar lá

Ilha de Sardenha, Itália

A ilha mediterrânea da Sardenha, no mar Mediterrâneo, anunciou que pagará € 15 mil, aproximadamente R$ 76 mil, para cada novo morador.

Lecce, região de Puglia, sul da Itália

A Presicce-Acquarica, na província de Lecce, na região de Puglia, pagará aos novos residentes até € 30 mil (R$ 164,2 mil) para se mudarem para a região. Além de um adicional de R$ 5 mil para cada bebê nascido na cidade.

Ponga, Espanha

A cidade de Ponga, no norte da Espanha, está oferecendo até € 3 mil (R$ 16 mil) para famílias com filhos e até € 2 mil (R$ 11 mil) para solteiros ou casais sem filhos.

Quem tiver filhos vivendo na cidade receberá um adicional de € 3,5 mil (R$ 19 mil) por cada bebê nascido na aldeia.

Albinen, Suíça

A cidade de Albinen, nos Alpes Suíços, está oferecendo 25 mil francos suíços (R$ 138.520) para adultos com menos de 45 anos e 10 mil francos suíços (R$ 55 mil) por criança.

Os candidatos devem morar em uma casa no valor de pelo menos 200 mil francos suíços, aproximadamente um milhão de reais, e se comprometer a morar em Albinen por dez anos.

Ilha de Antikythera, Grécia

Em uma proposta da Igreja Ortodoxa Grega, foi introduzido um plano para pagar às famílias para se mudarem para a Ilha de Antikythera. Os novos residentes receberão uma casa, um terreno e a quantia de € 500 (R$ 2,7 mil) mensais durante os primeiros três anos.

Irlanda

Na Irlanda, cuja capital é Dublin (foto), pequenas cidades e vilarejos buscam novos moradores Crédito: Reprodução/ Pexels

A Irlanda quer pagar subsídios de até € 84 mil (cerca de R$440 mil) para as pessoas se mudarem e reformarem as casas nas ilhas isoladas do país.

Busca por nômades digitais na Europa

Os nômades digitais — pessoas que trabalham de maneira remota e não precisam estar vivendo em um local fixo — têm sido alvo do turismo na Europa. Então, pequenas cidades e vilas criaram programas especiais com pagamentos em dinheiro para atraí-los.

Aldeias espanholas chegam a pagar até R$ 14.500 para os nômades digitais se mudarem. Alguns exemplos de vilas são Benarraba, uma cidade com menos de 500 habitantes em Málaga, na costa sul da Espanha; e Tolox, uma pitoresca aldeia também em Málaga, com uma população de apenas 2.250 habitantes.

Esses trabalhadores são atrativos pois tendem a permanecer no local por várias semanas ou meses, contribuindo para a circulação de dinheiro em restaurantes, supermercados, lavanderias e salões.