Posição privilegiada: entenda por que não tem ciclones no Ceará

Quem mora na porção Norte do Brasil e acompanha as notícias pode se assombrar com o impacto de ciclones extratropicais na região Sul do País nos últimos dias. Porém, o Nordeste, incluindo o Ceará, está numa posição geográfica privilegiada, com chance pequena de ocorrer um ciclone.

Segundo Lucas Fumagalli, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ciclones não podem se formar em locais equatoriais, isto é, próximos à linha do Equador. É o caso do Ceará, que está dois graus abaixo da linha que divide o planeta Terra horizontalmente ao meio.

Leia Mais Aeroporto de Florianópolis é fechado após avião derrapar na pista

Defesa Civil alerta para ventos de 90 km/h em São Paulo

Ressaca pode provocar ondas de até 4 m na cidade do Rio de Janeiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fumagalli explica que os ciclones extratropicais ocorrem devido a uma troca de massas de ar quente e de ar frio. Nas áreas equatoriais, não há troca. “A gente sempre está sob influência de uma massa de ar quente”, diz ele.

O pesquisador sublinha que há a possibilidade de um ciclone extratropical alcançar o sul do Nordeste, na região da Bahia, mas não é algo comum. Caso acontecesse, o ciclone se deslocaria pelo mar, não pelo continente.

Ciclones têm acontecido com mais frequência?

Embora haja um impacto direito da atividade humana no aumento da temperatura e na mudança climática, Lucas Fumagalli diz não ser possível estabelecer um aumento na frequência de ciclones extratropicais.

“Há menos de 100 anos de dados sobre ciclones. O que sabe é que esses fenômenos são uma resposta natural da atmosfera. Estão sempre acontecendo e vão continuar acontecendo, mais ou menos nas mesmas regiões”, conta.

Ciclone tropical, subtropical e extratropical: qual a diferença?

Ciclones sempre são zonas de baixa pressão do ar. No entanto, o local onde ocorrem e suas características afetam sua classificação. Confira a diferença entre ciclone tropical, subtropical e extratropical:

Tropical : como o nome indica, ocorre em regiões distantes da linha do Equador, nos trópicos. O oceano protagoniza: tanto dá calor para geração de energia quanto “hospeda” o ciclone.

: como o nome indica, ocorre em regiões distantes da linha do Equador, nos trópicos. O oceano protagoniza: tanto dá calor para geração de energia quanto “hospeda” o ciclone. Extratropical : como o ciclone que atinge o Rio Grande do Sul (RS), acontece devido a um contraste entre massas de ar quente e frio. Essas massas “trocam de lugar” e o ar quente e úmido da superfície terrestre é jogado para cima, resultando em chuva. Sua duração pode variar de quatro dias a uma semana.

: como o ciclone que atinge o Rio Grande do Sul (RS), acontece devido a um contraste entre massas de ar quente e frio. Essas massas “trocam de lugar” e o ar quente e úmido da superfície terrestre é jogado para cima, resultando em chuva. Sua duração pode variar de quatro dias a uma semana. Subtropical: tem características dos dois tipos acima. Tem troca de massas de ar, mas também recebe energia do calor do oceano. Apesar disso, o ciclone subtropical tem menor dimensão (tanto espacial quanto temporal).