Dia de Santo Antônio: 2 simpatias para atrair um amor

Em 13 de junho, comemora-se o dia de Santo Antônio, considerado o Santo casamenteiro. Para celebrar essa data, que tal aprender algumas simpatias para proteger o seu relacionamento ou encontrar um amor? Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, a simpatia de Santo Antônio pode te ajudar a alcançar com mais facilidade aquilo que você deseja para um relacionamento.

Mas lembre-se que o “ingrediente” principal é a sua fé! Você precisa acreditar para conseguir direcionar sua energia com mais firmeza. “Santo Antônio é muito conhecido por auxiliar em questões amorosas, e a simpatia desse santo é uma das mais fortes”, afirma a espiritualista. Por isso, a especialista recomenda acreditar no poder de Santo Antônio, reconhecer a magia que ele transmite e tentar as simpatias a seguir. Confira!

Coloque as rosas dentro do vaso de vidro com a água. Deixe o vaso com a rosa em frente à imagem de Santo Antônio (no dia13 de junho). Todos os dias faça uma oração ao Santo pedindo pela benção de conhecer alguém especial. Quando as rosas murcharem, retire-as do vaso e deixe-as perto de uma igreja onde muitos casamentos costumam ser realizados.

Para que a simpatia se realize, você precisa ter fé e direcionar sua energia com firmeza (Imagem: Wedding and lifestyle | Shutterstock)

2. Simpatia para se casar logo

Materiais

1 rosa com espinhos

1 perfume que você normalmente usa

Modo de fazer

Retire os espinhos da rosa e coloque-os dentro do frasco do seu perfume. Peça para Santo Antônio tirar do caminho do casal tudo que impeça o casamento. Deixe a rosa próxima a uma igreja em que são realizados muitos casamentos. Use o perfume sempre que for encontrar o seu amor.

Tenha fé e gratidão

Santo Antônio possui uma forte ligação com Deus e, principalmente, com o menino Jesus. Foi Cristo que o guiou para o caminho de fé e amor Divino. Com essas simpatias, você conseguirá o auxílio do Santo e a ajuda divina. “Tenha fé e realize a simpatia de todo seu coração. Não se esqueça de sempre agradecer quando for atendido(a)”, orienta a espiritualista Juliana.

Por Luana Farias