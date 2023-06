Dia dos Namorados: restaurantes projetam alta de 82% nas vendas no CE

O Dia dos Namorados, que será comemorado no próximo dia 12 de junho, deve gerar um incremento de 82% no faturamento em bares e restaurantes em relação ao ano anterior. A projeção é feita pela Associação de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE).

Segundo a associação, a data é a mais expressiva do ano para o setor, junto ao Dia das Mães. Suprindo uma baixa que ocorre entre os meses de janeiro e abril, que costuma registrar movimentação e vendas menos impactantes.



Além da alta expectativa para a data, a pesquisa também apontou uma melhora para os estabelecimentos em comparação ao início do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vai casar? Aprenda a se planejar gastando menos no Dei Valor

Segundo dados divulgados pela associação, cerca de 26% dos estabelecimentos ainda registraram prejuízo em abril, número melhor do que foi registrado em março, que contabilizou cerca de 31% dos estabelecimentos em déficit. Ainda em abril, 24% registraram lucro e 48% conseguiram trabalhar em equilíbrio. Os outros 2% das empresas não existiam em abril.



“Apesar de melhora nos indicadores, um número preocupante de empreendedores ainda não consegue equilibrar suas contas. Uma data como o dia dos namorados pode contribuir para que muitos consigam amenizar suas dividida e sonhar com dias melhores”, disse Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará.



A pesquisa também escutou alguns estabelecimentos que estão se movimentando para renegociar as dívidas através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Ao todo, cerca de 7% dos estabelecimentos conseguiram ser atendidos pelo programa após a nova lei ser promulgada em abril, que permite estender o prazo de pagamento junto aos bancos.

Mais notícias de Economia