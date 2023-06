Dia dos namorados: confira shoppings e lojas com promoções

O Dia dos Namorados é uma data comemorativa que movimenta bastante o setor do comércio e de serviços. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), 41,1% dos consumidores irão às compras nessa data.

O levantamento também aponta que o potencial de faturamento será de R$ 210 milhões, somente com a aquisição de itens para presentes.

Para não deixar a data passar em branco, os shoppings e comércios de Fortaleza e da Região Metropolitana prepararam ações especiais. O POVO traz uma lista delas, confira logo abaixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dia dos Namorados: veja quais shoppings prepararam promoções

RioMar Fortaleza

Entre os dias 1º e 12 de junho, a cada R$ 100 em compras, você ganha um número da sorte para participar da promoção "Você e eu na Grécia".

Para isso, basta cadastrar suas notas no SuperApp RioMar Fortaleza e estará concorrendo a um cruzeiro para a Grécia, com direito a um acompanhante.

Caso deseje aumentar suas chances de ganhar, é só fazer suas compras através do aplicativo SuperApp RioMar Fortaleza, com frete grátis. A cada R$100 você dobra a oportunidade e ganha dois números da sorte. O posto de troca está localizado no L2, próximo à Zara.

Shopping Del Paseo

Para celebrar o Dia dos Namorados deste ano, o Shopping Del Paseo e o Grupo Cine Cinemas assinam juntos a campanha "Nosso Amor de Cinema".



Entre os dias 1 de junho a 12 de junho, com R$ 350 em compras, o cliente ganha um par de ingressos para o cinema do shopping.

As notas fiscais devem ser cadastradas no app do Del Paseo e os ingressos retirados no posto de troca, localizado no Piso L1, a partir do dia 1º de junho. O brinde é limitado a um por CPF.



O regulamento completo está disponível no site shoppingdelpaseo.com.br.



Grand shopping

O Grand Shopping está promovendo uma campanha de 03 a 15 de junho em parceria com a Loja de perfumaria Natura. O cliente que adquirir a partir de R$ 300 reais em compras, em qualquer loja, leva na hora um “Kit Biografia” de sua escolha.

A campanha também premiará os vendedores que mais se destacarem na indicação de clientes para os pontos de trocas. Serão dois premiados e, cada um, terá direito a um voucher no valor de R$ 200 para utilização na Loja Natura.

Os interessados em participar, precisam ir até o ponto de troca, que fica localizado no térreo do shopping, próximo a loja Zenir, e levarem seus cupons fiscais.

A campanha é limitada a um brinde por CPF, e só serão válidos cupons de compras entre os dias de duração da ação.

Shopping Benfica

Já o shopping Benfica, a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, o cliente pode se cadastrar para o sorteio de 2 mini freezers retrô, que virão abastecidos com cerveja.

A promoção vale para o mês de junho inteiro, porém, de 7 de junho a 18 de junho, o cupom será dado em dobro.



O stand para cadastro fica no 1º piso e o regulamento pode ser acessado no site.

North Shopping Fortaleza

Entre os dias 1º e 12 de junho, o North Shopping Fortaleza vai presentear os consumidores com um kit mil delícias da Kopenhagen e ainda irão participar de um sorteio de vouchers de R$ 300 do Coco Bambu.



A cada R$ 300 em compras nas lojas selecionadas, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping e retirar o brinde. Também haverá pontos de trocas na praça de alimentação.

RioMar Kennedy

Neste, a cada R$ 100, você concorre a um número da sorte para a promoção “Meu Amor Me Dá Sorte”. Nela, serão sorteados os vales-compra de R$ 5 mil, sendo R$ 3 mil para lojas físicas do shopping e R$ 2 mil para compras realizadas no SuperApp RioMar Kennedy. No total, serão 4 ganhadores.



Além disso, comprando pelo aplicativo do shopping, você tem direito a números da sorte em dobro.

Para concorrer, as compras devem ser realizadas de 1º de junho a 12 de junho e tem até o dia 13/06 para cadastrar as notas.



O sorteio será divulgado no dia 15/06.

Shopping Parangaba

A iniciativa conta com duas ações principais. A primeira é a modalidade "Compre e Ganhe", na qual os clientes que realizarem compras no valor mínimo de R$ 350, até o dia 12/06, ganharão uma garrafa de vinho tinto.

Ao todo serão distribuídas três mil unidades do rótulo Chileno Santa Loreto Varietal Carmenere.

Além disso, o Shopping Parangaba realizará um sorteio especial. Também a cada R$ 350 em compras, realizadas até o dia 18/06, os clientes receberão um número da sorte para concorrer ao sorteio de três adegas Brastemp na cor preta, com capacidade para 12 garrafas.

Os sorteios serão realizados de acordo com o horário da extração da Loteria Federal, no dia 21/06. Vale ressaltar que os cupons são cumulativos nas duas modalidades e cada CPF pode receber até uma garrafa do vinho e concorrer a um dos eletrodomésticos.

A troca pode ser feita pelo site ou no posto de troca, localizado no piso L1, ao lado da Nagem.



Shopping Eusébio

O shopping dará um par de ingressos para o cinema, com pipoca e refrigerante, para as 20 melhores fotos postadas no cenário decorativo da praça de alimentação. O período de participação é entre os dias 2 de junho e 12 de junho.

Só será permitida a participação da pessoa física, residente e domiciliada na cidade Eusébio e região metropolitana.

Os interessados em participar da promoção deverão seguir a página oficial do Shopping Eusébio no Instagram.

Em seguida, poderão publicar no período do dia 2 de junho a 12 de junho, em seu perfil no Instagram, uma foto tirada no cenário do shopping no seu feed com o seu parceiro(a), devendo utilizar na legenda da foto as seguintes hashtags: #diadosnamoradoeusebio #shoppingeusebio. É preciso também marcar a página da Shopping Eusébio.

O perfil e a publicação obrigatoriamente deverão estar em modo público até a data de seleção. Ou seja, 12 de junho.

Dia dos namorados: veja promoções do comércio

Cacau Show

No período de 22 de maio até 18 de junho, a Cacau Show está fornecendo 30 viagens para passar duas diárias no Bendito Cacao Resort & SPA com acompanhante e custos de deslocamento e refeições no hotel inclusas.

Para concorrer, o cliente deverá realizar a compra, em uma das lojas físicas ou por meio do e-commerce, de produtos Cacau Show. A cada R$ 100,00, com pelo menos um item da linha de Namorados, a pessoa receberá um número da sorte.

Assim, deve acessar o site para dar o aceite na promoção e participar. O sorteio será no dia 22 de junho, pela Loteria Federal.

Outback Brasil

Já a rede de restaurantes Outback preparou uma promoção na semana dos namorados. De 5 a 18 de junho, todos os dias, o casal pode curtir a "Bold Love Week".

Nela, são apresentados quatro combos diferentes pra dividir, que variam de R$ 139,90 a R$ 169,90. Além disso, todas são direito a prato principal, bebidas e sobremesa.

Rede Carmel Hotéis

Para celebrar o Dia dos Namorados, os casais que reservarem no mínimo 2 noites, entre 11 e 13 de junho, poderão desfrutar de um menu exclusivo com música ao vivo durante o jantar no dia 12 de junho e um mimo especial no check-in em todos os resorts da rede.

A oportunidade é perfeita para aproveitar a luxuosa estrutura, a gastronomia regional, os espaços sofisticados e todas as atividades propostas pelos hotéis. As diárias estão por a partir de R 3.309,70 no Carmel Taíba, R$ 1.858,23 no Carmel Charme e R 1.045,21 no Carmel Cumbuco.

Exposição do Van Gogh

Para celebrar a data 12 de junho, a exposição preparou uma ação especial para os enamorados: na compra de um ingresso da modalidade inteira, o(a) do companheiro(a) será gratuito.

Os ingressos devem ser adquiridos no período de 10 a 16 de junho, mediante comprovação de RG, e serão válidos de 12 a 16 de junho.

Já a compra pode ser realizada nos pontos de venda físicos ou por meio do site com a utilização do código: diadosnamoradosvangogh.

Fábrica dos Óculos Conceito

Para quem precisa de óculos de grau novos, a Fábrica dos Óculos Conceito, em Fortaleza, está com uma promoção de Dia dos Namorados. Na compra de um óculos completo, o cliente ganha um relógio de brinde.

Ótica Ocularte

Outra ótica que está tendo promoção do Dia dos Namorados também é a Ocularte. Na compra de um óculos de grau completo, o cliente ganha um óculos solar ou um relógio.

De acordo com o regulamento da promoção, o óculos completo pode ser comprado a partir de R$ 239,90.



Mais notícias de Economia