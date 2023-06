Dia dos Namorados: veja a variação nos preços dos presentes em Fortaleza

O Dia dos Namorados costuma ser um grande motivador do comércio e do setor de serviços. Por conta disso, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou, nessa quarta-feira, 7, uma pesquisa com 63 opções de presentes, serviços e destinos turísticos para a data, que será comemorado em 12 de junho. Confira a lista com os valores dos itens mais abaixo.

No catálogo, há opções de presentes para todos os bolsos, indo de R$ 70,90 a R$ 9.999, e tem como objetivo possibilitar ao consumidor realizar o comparativo de preços de acordo com a localização, preferência e avaliação financeira.

O recorte da pesquisa foi feito entre os dias 29 de maio e 2 de junho em nove lojas físicas do Centro e em 10 lojas virtuais, além de floriculturas e empresas de cestas de café da manhã localizadas em todas as Regionais de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja quais foram as maiores variações de preços

Entre as lojas físicas pesquisadas, a maior variação está no preço de um aparelho celular. O mesmo produto, da mesma marca, pode custar de R$ 1.199 a R$ 1.999, uma diferença de 66,72%. O segundo item que mais varia de preços entre lojas do Centro é o barbeador elétrico, que pode ser comprado de R$ 149,90 a R$ 239,90, variando 60,04%.

No caso dos ramalhetes de rosas, com 12 unidades, há a possibilidade de eles serem adquiridos pelo preço de R$ 150, nos bairros Carlito Pamplona, Parangaba e Conjunto Ceará. A mesma quantidade de rosas, na Aldeota, sai por R$ 240,00, uma diferença de 60%.

Entre as opções de cestas de café da manhã especiais, a mais barata está na Maraponga, custando R$ 179. A mais cara foi encontrada no bairro Bonsucesso, chegando a R$ 420, o que dá uma variação de 134,64% para uma cesta semelhante.

Entre os perfumes importados masculinos comprados pela internet, o frasco de 40ml pode custar de R$ 201,00 a R$ 329,00, uma diferença de 63,68%. Já as opções de perfumes femininos, o frasco de 30ml pode variar de R$ 116,00 a R$ 179,00, o que mostra uma variação de até 54,31%.

Já se a opção do casal for passar o Dia dos Namorados em suítes especiais nos motéis da Capital, o preço para permanência de até três horas pode variar de R$ 55, no Itaperi, a R$ 420,00, na Luciano Cavalcante, uma diferença de 663,64%.

O Procon também pesquisou preços de destinos turísticos cearenses mais buscados para o fim de semana próximo ao Dia dos Namorados e encontrou variação de preços, para uma mesma região, de até 2.700% na hospedagem em quartos simples compreendendo o preço de uma diária com café da manhã.



A maior diferença foi encontrada no litoral leste, onde um quarto em Aracati foi encontrado partindo do preço de R$ 150, enquanto o mais caro foi localizado em Fortim, a R$ 4.200.

Confira as diferenças de preço por segmento

Celulares : R$ 1.199 a R$ 9.999

: R$ 1.199 a R$ 9.999 Itens de beleza : R$ 70,90 a R$ 239,90

: R$ 70,90 a R$ 239,90 Flores : R$ 95 a R$ 240

: R$ 95 a R$ 240 Cesta de café da manhã : R$ 140 a R$ 420

: R$ 140 a R$ 420 Motéis (3 horas) : R$ 40 a R$ R$ 420

: R$ 40 a R$ R$ 420 Perfumes femininos : R$ 116 a R$ 796

: R$ 116 a R$ 796 Perfumes masculinos : R$ 80,90 a R$ 698,90

: R$ 80,90 a R$ 698,90 Hotéis e pousadas pelo Ceará (diária): R$ 120 a R$ 4.200

Confira a pesquisa completa com os itens na pesquisa completa do Procon.

Saiba como economizar em compras online com o Dei Valor

Mais notícias de Economia