Veja como utilizar a vitamina C para turbinar o skincare

A vitamina C, também conhecida como “ácido L-ascórbico”, tornou-se um dos produtos queridinhos dos cuidados com a pele. Devido a sua capacidade de acelerar a produção de colágeno, de uniformizar a pele e do efeito antioxidante, a substância é uma das mais procuradas no mercado. Isso, inclusive, se deu principalmente após a pandemia causada pelo vírus da COVID-19, que modificou os hábitos de cuidados com a pele da população, segundo uma pesquisa global aplicada pelo Instituto Ipsos.

“A vitamina C é uma tendência para o mercado de beleza porque, diferentemente de outros componentes naturais, o corpo humano não é capaz de produzi-la, portanto a nossa pele depende de aplicações tópicas para obtê-la. Além disso, ela protege a pele contra os raios UVA prejudiciais e fortalece as defesas antioxidantes da pele”, comenta Glaucia Rotta, head de marketing da RAAVI Dermocosméticos.

Benefícios da vitamina C

O ingrediente é um dos poucos que têm o poder de agradar a “gregos e troianos” no quesito pele. “Em mulheres maduras, a vitamina C pode auxiliar no clareamento das manchas, auxilia na produção de colágeno, substância que a pele passa a produzir menos com os anos, e ajuda a reduzir as linhas de expressão e rugas. Já para quem sofre com peles acneicas ou oleosas, a vitamina C pode ser útil em revitalizar as células e melhorar a elasticidade da pele, contribuindo para o toque seco no decorrer do dia”, esclarece o esteticista e enfermeiro Dr. Suélio Ribeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine