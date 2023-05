Mulher faz faxina e reforma em túmulos de desconhecidos por hobby e viraliza no TikTok

Água, sabão e vontade de limpar túmulos foram os meios necessários que a mestra em design de produtos, Ivi Pivetta Vitera, de 30 anos, achou para ocupar seu tempo livre. Ivi nasceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas foi ao se mudar para Pelotas que o hobby de limpar túmulos nasceu.

Em entrevista ao O POVO, Ivi conta que sempre esteve em contato com a arte e que com seu trabalho em design começou a notar um diferencial em túmulos depois de estudar sobre joias de luto.

“Eu sempre gostei de cemitérios e de arte. [...] No design, eu sou da área da joalheria, e na história da joalheria tem uma categoria de joias chamadas de 'joias de luto'. Essas joias provocaram esse gosto por estudar os rituais de luto, o simbolismo, a arte tumular, e tudo que envolve isso”, contou.

Ivi trabalha como professora substituta no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFSul), também em Pelotas. Ela conta que usa os intervalos entre as aulas para visitar o cemitério do município, que fica próximo do trabalho.

A jovem conta que depois que se mudou para a cidade ficou encantada com a riqueza histórica e artística do cemitério e foi então que, acompanhada do noivo Germano, iniciou o processo de faxina de túmulos.

A jovem afirma que já visitou todos os túmulos de Pelotas e conta que ficou surpresa ao perceber que a lápide do poeta do romantismo, Lobo da Costa, estava quase ilegível.

“Um dia eu peguei um Uber e o motorista viu meu endereço e disse que era bem onde o Lobo da Costa tinha morrido, numa valeta no século 19. Fiquei mais curiosa por ele, e resolvi que o túmulo merecia um cuidado, então chamei meu noivo Germano e fomos lá limpar”, afirmou.

Germano então sugeriu registrar o momento para as redes sociais, o que fez com as pessoas começassem a notar e repercutir o trabalho realizado. No TikTok, o perfil de Ivi, “tumultulos”, já acumula mais de 500 mil curtidas nas publicações e reúne diversos apoiadores.

O casal não busca por túmulos específicos e dessa maneira acaba priorizando túmulos de pessoas que já não possuem mais parentes vivos e que por esse motivo não recebem mais visitas.

“A gente olha as datas da morte e faz as contas, e percebe que aquela pessoa não tem mais família próxima viva, então que provavelmente ninguém cuida do túmulo, por isso o estado de alguns. Então aí a gente resolve limpar. Quase sempre são desconhecidos”, afirmou Ivi.

Apesar do apoio por parte dos seguidores, a repercussão que a limpeza de túmulos trouxe para a vida de Ivi também acarretou em mensagens de ódio gratuito.

Em diferentes postagens é possível encontrar falas como “que coisa de desocupado, deveria achar algo útil pra fazer” e até mesmo comentários desejando problemas físicos para a professora.

Mesmo com as críticas, Ivi conta que quer tornar o hobby algo maior, uma vez que tem recebido apoio de pessoas que também têm interesse sobre arte tumular.

"Tem muita coisa ainda para explorar e estudar sobre isso, e as pessoas também tem várias histórias de cemitério pra contar, querendo ou não" Ivi Pivetta Vitera

Para o futuro, a professora pontua que pretende ingressar no doutorado e que o projeto deve estar relacionado a arte tumular. Ivi também revela que quer continuar crescendo no TikTok, visando aumentar a monetização e assim conseguir visitar outros cemitérios e criar novas histórias.



