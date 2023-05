Quem são os 10 homens mais ricos do mundo em 2023? Ranking

A Lista de Bilionários da Forbes foi criada pela revista em 1987 para compilar anualmente um ranking das pessoas mais ricas do mundo. O resultado estima o patrimônio líquido em dólar (EUA), excluindo personalidades cuja riqueza seja obtida por sua posição de poder.

O primeiro a receber o status de homem mais rico do mundo foi o empresário japonês Yoshiaki Tsutsumi, mas foi o cofundador da Microsoft, Bill Gates, que se manteve nas primeiras posições da lista por cerca de 17 anos.

Confira o ranking atualizado da Forbes para os homens mais ricos do mundo em 2023 e o seu patrimônio líquido estimado em dólares.

Qual o ranking dos homens mais ricos do mundo em 2023?

As personalidades mais ricas do mundo em 2023 foram elencadas a seguir, considerando a 37ª lista da Forbes.

Bernard Arnault (e família) Elon Musk Jeff Bezos Larry Ellison Warren Buffett Bill Gates Michael Bloomberg Carlos Slim Helú (e família) Mukesh Ambani Steve Ballmer

Para conhecer a lista completa, acesse o ranking em https://www.forbes.com/billionaires/.

Conheça quem são os 10 homens mais ricos do mundo

Saiba quem são as figuras que conquistaram as primeiras posições, seus investimentos e países de origem.

1. Bernard Arnault (e família)

O primeiro francês a alcançar a principal posição na lista, Bernard Arnault é presidente e diretor-executivo do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), especializado em artigos de luxo.

A LVMH de Arnault é responsável pela reunião de grifes como Louis Vuitton, Dior, Sephora e Givenchy, além das bebidas Chandon e Dom Pérignon.

Patrimônio líquido: 211 bilhões de dólares

2. Elon Musk

O empresário de origem sul-africana é fundador de seis companhias, entre elas SpaceX, Tesla, Neuralink e The Boring Company. Em sua mais nova negociação, Elon Musk adquiriu a rede social Twitter por 44 bilhões de dólares.

Patrimônio líquido: 180 bilhões de dólares

3. Jeff Bezos

O empresário estadunidense Jeff Bezos é conhecido por sua posição como presidente e fundador da multinacional Amazon. Segundo a Forbes, ele também é dono do jornal The Washington Post e da Blue Origin, uma empresa aeroespacial que desenvolve foguetes.

A sua primeira inclusão na Lista de Bilionários da revista foi em 1999, quando Bezos registrou um patrimônio de 10,1 bilhões de dólares e ficou em 19º lugar no ranking mundial.

Patrimônio líquido: 114 bilhões de dólares

4. Larry Ellison

O bilionário de 78 anos, natural dos Estados Unidos, é presidente, diretor de tecnologia e co-fundador da gigante de software Oracle, da qual possui cerca de 35%, segundo as informações compartilhadas pela Forbes.

Patrimônio líquido: 107 bilhões de dólares

5. Warren Buffett

O “Oráculo de Omaha” – como ficou conhecido a partir da junção de sua cidade natal, Omaha, e a habilidade de previsão de investimentos lucrativos – é presidente do conselho e diretor executivo da companhia Berkshire Hathaway.

Warren Buffett já ocupou o primeiro lugar na Lista de Bilionários da Forbes em 2008. O ano marcou a chegada de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, no ranking, alcançando a 785ª posição aos 23 anos de idade.

Patrimônio líquido: 106 bilhões de dólares

O magnata Bill Gates atingiu a sexta posição na lista de mais ricos da Forbes Crédito: Nicolas ASFOURI / AFP

6. Bill Gates

O magnata é co-fundador da empresa de software Microsoft e atualmente ocupa a posição de co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, ao lado de sua ex-mulher. A instituição filantrópica busca construir parcerias para melhorar áreas que vão da educação à saúde.

Patrimônio líquido: 104 bilhões de dólares

7. Michael Bloomberg

O bilionário é fundador da Bloomberg L.P., empresa de dados para o mercado financeiro e agência de notícias. Ele foi prefeito da cidade de Nova York por 12 anos nas eleições de 2001, 2005 e 2009.



Patrimônio líquido: 94,5 bilhões de dólares

8. Carlos Slim Helú (e família)

O homem mais rico do México, Carlos Slim Helú, é conhecido por “Midas” em seu país de origem. O apelido é uma referência ao rei da mitologia grega, capaz de transformar tudo o que toca em ouro.

Ao lado de sua família, o mexicano controla a maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina, América Móvil. A empresa controla a operadora Claro no Brasil, além da Net e da Embratel.

Patrimônio líquido: 93 bilhões de dólares

9. Mukesh Ambani

O empresário indiano é fundador e presidente da Reliance Industries, responsável por operações que abrangem desde a exploração e produção de petróleo e gás até a fabricação de derivados de petróleo e de produtos e intermediários de poliéster.

A descrição, feita pelo portal da companhia, ainda adiciona plásticos, intermediários de polímeros, produtos químicos, têxteis e tecidos sintéticos como parte de sua exploração para a linha de produtos.

Patrimônio líquido: 83,4 bilhões de dólares

10. Steve Ballmer

O ex-presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer, liderou a empresa de 2000 a 2014. No mesmo ano de sua aposentadoria, como indica a Forbes, Ballmer comprou o time de basquete Los Angeles Clippers, da NBA, por 2 bilhões de dólares.

Patrimônio líquido: 80,7 bilhões de dólares

Quem são os homens mais ricos no Brasil?

No ranking da Forbes, a primeira representante do Brasil é uma mulher, Vicky Safra. A bilionária, viúva do fundador do Banco Safra, aparece na 100ª posição, com 16,7 bilhões de dólares, ultrapassando outros empresários brasileiros.

Além de Vicky, confira a lista com os homens mais ricos do Brasil:

108º lugar: Jorge Paulo Lemann (e família) - 15,8 bilhões de dólares

- 15,8 bilhões de dólares 165º lugar: Marcel Herrmann Telles - 10,6 bilhões de dólares

- 10,6 bilhões de dólares 171º lugar: Eduardo Saverin - 10,2 bilhões de dólares

- 10,2 bilhões de dólares 232º lugar: Carlos Alberto Sicupira (e família) - 8,6 bilhões de dólares

- 8,6 bilhões de dólares 511º lugar: Alexandre Behring - 5,2 bilhões de dólares

- 5,2 bilhões de dólares 580º lugar: André Esteves - 4,7 bilhões de dólares

- 4,7 bilhões de dólares 679º lugar: João Moreira Salles - 4,1 bilhões de dólares

Dúvidas frequentes

Descubra a resposta para as dúvidas frequentes sobre o ranking de homens mais ricos realizado pela Forbes.

Quem é o homem mais rico do mundo em 2023?

O homem mais rico do mundo, segundo o ranking atualizado pela Forbes para 2023, é o empresário francês Bernard Arnault, presidente e diretor-executivo do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Quantos bilionários existem no mundo?

O número de bilionários diminuiu entre os anos de 2022 e 2023, de 2.668 para 2.640 pessoas. As informações da revista Forbes destacam que a junção do patrimônio de todos os bilionários equivale a 12,2 trilhões de dólares.

Quem são os bilionários que perderam sua fortuna?

Confira a seguir três bilionários — entre eles um brasileiro — que perderam toda a sua fortuna.

Elizabeth Holmes

A CEO da empresa de saúde e tecnologia Theranos foi considerada pela Forbes em 2015 como “a bilionária mais jovem do mundo”, mas investigações de agências federais acabaram em acusações de fraude.

Eike Batista

O empresário brasileiro perdeu o seu status de bilionário após acusações de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e manipulação do mercado, segundo o portal Valor Econômico.

Sam Bankman-Fried

As informações do portal The Guardian destacam que Bankman-Fried desviou bilhões de dólares em fundos de clientes da sua corretora de criptomoedas, a FTX, para gastar em propriedades de luxo e outros investimentos.

