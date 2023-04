Veja a lista dos mais ricos do mundo e do Brasil, segundo a Forbes

Conforme a lista da Forbes, no mundo há 2.640 fortunas de pelo menos dez dígitos, 28 menos que as 2.668 registradas em 2022

A Forbes divulgou a lista de bilionários de 2023 nesta terça-feira, 4 de abril. Dentre os 10 mais ricos do mundo, o dono da Louis Vuitton e Sephora, o francês Bernard Arnault, 74 anos, lidera o ranking com patrimônio líquido de US$ 211 bilhões.

Mas quem está no topo desse ranking no Brasil é Vicky Safra, herdeira do Banco Safra, com uma fortuna de US$ 16,7 bilhões.

Conforme a lista da Forbes, no mundo há 2.640 fortunas de pelo menos dez dígitos, 28 menos que as 2.668 registradas em 2022. Do total 51 são brasileiros.

Com isso, os bilionários acumulam US$ 12,2 trilhões, uma queda de US$ 500 bilhões, ou 3,9%, em relação aos US$ 12,7 trilhões de março de 2022.

Além disso, a Forbes revela que quase metade dos nomes da lista está mais pobre do que há um ano, incluindo Elon Musk, que caiu do primeiro para o segundo lugar após sua a cara aquisição do Twitter, que ajudou a afundar as ações da Tesla.

Lista da Forbes: os mais ricos do mundo em 2023

Bernard Arnault & família - US$ 211 bilhões - Louis Vuitton e Sephora Elon Musk - US$ 180 bilhões - Tesla, SpaceX Jeff Bezos - US$ 114 bilhões - Amazon Larry Ellison - US$107 bilhões - Oracle Warren Buffett - US$106 bilhões - Berkshire hathaway Bill Gates - US$104 bilhões - Microsoft Michael Bloomberg - US$ 94,5 bilhões - Bloomberg lp Carlos Slim Helu & família - US$ 93 bilhões - Telecom Mukesh Ambani - US$ 83,4 bilhões - Diversified Steve Ballmer - US$ 80,7 bilhões - Microsoft

Lista da Forbes: os mais ricos do Brasil em 2023

Vicky Safra & família - US$ 16,7 bilhões - Banco Safra Jorge Paulo Lemann & família - US$ 15,8 bilhões - Ambev Marcel Herrmann Telles - US$ 10,6 bilhões - Brahma Eduardo Saverin - US$ 10,2 bilhões - Facebook Carlos Alberto Sicupira & família - US$ 8,6 bilhões - Ambev Alexandre Behring - US$ 5,2 bilhões - 3G Capital Andre Esteves - US$ 4,7 bilhões - BTG Pactual João Moreira Salles - US$ 4,1 bilhões - Itaú Unibanco Walther Moreira Salles Junior - US$ 4,1 bilhões - Itaú Unibanco Jorge Moll Filho & família - US$ 3,9 bilhões - Rede D'Or

