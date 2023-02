Bill Gates investe US$ 902 milhões e adquire 3,76% da Heineken

Bilionário comprou as ações da cervejaria que eram da mexicana Femsa, que decidiu sair do grupo de investidores

O empresário estadunidense Bill Gates investiu US$ 902 milhões na Heineken Holding NV e adquiriu 3,76% da cervejaria. O fundador da Microsoft comprou as ações da mexicana Femsa, que decidiu se desfazer do investimento para ter maior foco estratégico.

A compra por parte do milionário foi descoberta por um documento Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda (AFM) — país-sede da Heineken — datado em 17 de fevereiro. O arquivo também mostra que a Femsa vendeu todas as 18 milhões de ações que detinha.

Mesmo com a grande compra no mercado cervejeiro, Bill Gates havia informado em 2018, no Reddit, que não é um grande bebedor de cerveja: "Quando acabo em algo como um jogo de beisebol, bebo cerveja light para entrar na vibe de todos os outros bebedores de cerveja. Desculpe desapontar os verdadeiros bebedores de cerveja", disse.

Em pesquisa divulgada pela Bloomberg Billioners Index, no fim de janeiro, Bill Gates aparece como a quarta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em US$ 111 bilhões.

