Empresa cria cerveja artesanal feita com água reciclada de chuveiro e máquina de lavar

Uma empresa norte-americana do setor de recursos hídricos decidiu produzir uma cerveja artesanal utilizando "água cinza". A ideia consiste em produzir artesanalmente uma cerveja a partir da reciclagem da água advinda dos ralos dos chuveiros e de máquinas de lavar de prédios residenciais.



A criação é ideia da Epic Cleantec, empresa que trabalha com sistemas de reciclagem de água, em parceria com a cervejaria Devil's Canyon Brewing Company, ambas situadas no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.



Segundo os fabricantes, o elemento inovador da bebida é o uso de água reciclada na fabricação da cerveja.



No protótipo inicial de produção a água cinza veio direto do arranha-céu Fifteen Fifty, em São Francisco. O prédio de luxo já possui um sistema de reciclagem de águas residuais da Epic Cleantec. Confira vídeo:



Veja vídeo da fabricação de cerveja com uso de água de chuveiros e máquinas de lavar nos EUA

Para a produção de 7.500 latas de cerveja, foram reciclados cerca de 7.600 litros de água cinza, os quais passaram pelo processo de filtragem e purificação.

"Potencial inexplorado da água", afirma empresa que usa água reciclada para fazer cerveja



Para o cofundador e CEO da Epic Cleantec, Aaron Tartakovsky, o objetivo da empresa é mostrar o potencial inexplorado da reutilização da água residual de atividades domésticas.

Tartakovsky conta que esse tipo de água é normalmente desperdiçada e pode vir a ser uma boa alternativa para as cervejarias.

Cerveja feita à base de água cinza Crédito: Reprodução/Youtube

Para ele o único desafio será fazer as pessoas superarem os preconceitos com relação a esse tipo de produto.



Agora, se você ficou interessado em experimentar a bebida, infelizmente isso não será possível. Isso porque ela ainda não chegou a ser comercializada e somente foi distribuída na Conferência da Água da ONU em março deste ano, em Nova Iorque.

