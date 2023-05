Dia do Orgulho Nerd: Por que lilás é a cor da data?

A data 25 de maio, Dia do Orgulho Nerd, adquire tons de lilás para os fãs do escritor britânico Sir Terry Pratchett, criador da série Discworld. O autor é responsável por outro evento fictício que coincide com a comemoração e inspira a escolha da cor: o “Glorioso 25 de Maio”.

Com o lema “Verdade, Justiça, Liberdade, Amor a Preço Razoável e um Ovo Cozido!”, a Revolução Popular do Glorioso Vinte e Cinco de Maio, ambientada no livro “Night Watch”, adota ramos de uma flor lilás como símbolo de seu movimento.

O romance de fantasia descreve que os sobreviventes, trajando os ramos de lilás, costumavam se reunir para homenagear os que lutaram e morreram na revolução. A ação se tornou ainda mais simbólica após o diagnóstico de Alzheimer do autor na vida real.

Os fãs adotaram um feriado não oficial, chamado de “Wear the Lilac Day”, para celebrar Terry Pratchett e apoiar pesquisas sobre a doença de Alzheimer. A tradição permaneceu mesmo após a morte do escritor, em 12 de março de 2015.

A colaboração entre Terry Pratchett e Neil Gaiman, autor conhecido pelas obras “Sandman” e “Coraline”, resultou no livro “Belas Maldições”. A comédia satírica explora as tentativas do anjo Aziraphale e do demônio Crowley em evitar o Armagedon.

O enredo foi adaptado pela Amazon Prime na série “Good Omens”, estrelada por David Tennant (“Doctor Who”) e Michael Sheen (“Filho Pródigo”) como intérpretes da dupla Crowley e Aziraphale.

Veja o trailer da série "Good Omens", adaptação de "Belas Maldições", livro dos autores Terry Pratchett e Neil Gaiman.

