Dia do Orgulho Nerd: programação para celebrar data em Fortaleza

Dia do Orgulho Nerd, comemorado hoje, 25, é uma data criada por fãs das histórias de ficção e fantasia para celebrar um dos marcos do movimento geek, o lançamento do primeiro filme da série Star Wars, o Episódio IV – Uma Nova Esperança, em 1977.

Dia do Orgulho Nerd: ENTENDA a origem da data



A palavra “nerd” foi ressignificada ao longo dos anos, perpassou a conotação negativa de ser uma pessoa com baixo status social e chegou à ligação com o movimento geek, que abraça pessoas cujo interesse é excessivo por tudo que é novo e tecnológico.

De grande impacto no mercado, a cultura nerd passou a ser inserida no mundo todo diante da exaltação a jogos, HQs, filmes de super-heróis, animes, videogames, jogos de mesa e cosplays. Em Fortaleza, não poderia ser diferente!

Programação: onde celebrar o orgulho nerd em Fortaleza

Saiba onde comemorar a cultura geek na programação do final de semana:

Evento Geekverso no Riomar Kennedy

Em parceria com as lojas AlêGeek, Geekdemia, Livraria Leitura e Louco Por Games, a ação conta com uma programação diversa com espaço de vídeo games, lojas com itens temáticos, exposição de paper craft e participação de ilustradores e quadrinistas.

Endereço : shopping RioMar Kennedy, praça de eventos, piso L3.

: shopping RioMar Kennedy, praça de eventos, piso L3. Funcionamento: das 14h às 21h, nos dias 27 e 28 de maio.

9° Soul+RPG e 10 anos de Covil Lúdico

A 9ª edição do maior evento de RPG e jogos de Tabuleiro do Norte-Nordeste, o Soul+RPG, em comemoração aos 10 anos do Covil Lúdico e ao Dia do Orgulho Nerd.

Com patrocínio do Shopping Benfica, estarão lá lojas Elysium e Livraria Cultura, além de partidas de RPG e de jogos de tabuleiro durante todo o evento. Outras atividades como palestras, bate-papo e mesa de card-games também estarão disponíveis.

Endereço: Shopping Benfica

Shopping Benfica Funcionamento: dias 27 e 28 de maio, de 13h às 21h.

