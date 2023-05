Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Com Carinho, Kitty" e "Entre Laços", confira as opções!

Netflix



Kitty é uma jovem casamenteira que acaba esbarrando com o namorado de longa distância em um lugar especial: o mesmo internato que sua falecida mãe frequentou.

Disney +



Marco viaja no tempo e se transporta dos anos 90 direto para 2021, graças ao bracelete. Fascinado pelo novo mundo que vê diante de seus olhos, Marco está determinado a permanecer em 2021 com Allegra.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Shrek



Shrek 2



Shrek Terceiro



A Mãe do Ano



Vítima x Suspeita



Silêncio - Temporada 1



Dra. Cha - Temporada 1



Dois Pais para Lulú



Noites Alienígenas



Kitti Katz - Temporada 1



MerPeople - Temporada 1



Asterix e Obelix no Reino do Meio



Mistérios Animais - Temporada 3



Com Carinho, Kitty - Temporada 1



Atividade Paranormal: Ente Próximo



O Ultimato: Queer Love - Temporada 1



The Good Bad Mother - Temporada 1



Yakitori: Soldados do Desastre - Temporada 1



Sunset: Milha de Ouro - Temporada 6



Young, Famous & African - Temporada 2



Conor McGregor: Além do Octógono - Temporada 1



Disney +

A Small Light



Motoqueiro Fantasma



Tico e Teco: Vida no Parque



Entre Laços – Temporada 2



A Jornada De Jin Wang – Temporada 1



Segredos do Fundo do Mar – Temporada 5



Prime Video

Força Bruta



Infiltrado



Feridas do Passado



Star+

Pacificado



Ela e Eu



How I Met Your Father



Vencer na Vida



Pandora: Além do Paraíso



Não Estou Morta! – Temporada 1



O Culto Secreto – Temporada 1



Noiva por Vingança – Temporada 1



Dr. Romântico – Temporada 3



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Godfather of Harlem – Temporada 3



Conexão: Comer, Amar e Matar – Temporada 1



