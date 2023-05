Dia da Toalha e do Orgulho Nerd: veja origem da data e dos termos

A comemoração homenageia a obra de ficção científica do autor Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas também coincide com o dia do Orgulho Nerd

Muito além, nos confins inexplorados da “trilogia de cinco livros” de Douglas Adams, iniciada com “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, a data 25 de maio foi escolhida como o Dia da Toalha. A comemoração buscava homenagear o autor britânico, semanas após o seu falecimento.

A toalha foi descrita por Adams em seu primeiro livro como “um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar”. O item pode ser carregado pelos fãs no mundo inteiro como uma forma de celebrar a memória do escritor, que sofreu um ataque cardíaco repentino aos 49 anos de idade.

A obra foi adaptada para os cinemas em 2005 pelo diretor Garth Jennings, com a narração de José Wilker na versão brasileira. O filme foi um dos primeiros contatos do estudante de economia Victor Stilita, que conheceu o Dia da Toalha ao desenvolver um trabalho sobre a cultura nerd no colégio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu conheci a obra de Douglas Adams, o filme e os livros, e aí comecei a pesquisar mais sobre isso e acabei descobrindo que existia essa data”, explica.

Além da toalha, o número 42 também é uma referência ao universo de Adams. O algarismo é considerado a resposta de um supercomputador para a grande pergunta sobre a “Vida, o Universo e Tudo Mais”.

Games deixam os jogadores violentos? Especialistas respondem; LEIA

Dia da Toalha: data coincide com o Dia do Orgulho Nerd

Em uma galáxia muito distante, o filme "Star Wars: Uma Nova Esperança" foi exibido nos cinemas no dia 25 de maio de 1977. A data se tornou, ao lado do Dia da Toalha, uma representação para o Dia do Orgulho Nerd.

A iniciativa se originou na Espanha em 2006, conhecida por “Día del Orgullo Friki”, conectando o Dia da Toalha, o lançamento da saga Star Wars e o “Glorioso 25 de Maio”, evento da série “Discworld”, do escritor Terry Pratchett.

Dia da Toalha: origem do termo 'geek'

O termo geek foi usado originalmente no século XX para designar trabalhadores de circo ("carnival", em inglês) inexperientes, figuras socialmente indesejáveis que, segundo o portal da Encyclopædia Britannica, chamavam a atenção do público ao "morder as cabeças de animais".



Em sua etimologia, a conotação negativa também permanece na palavra alemã "geck", traduzida para tolo.

Atualmente, a gíria "geek" é considerada representativa de um grupo aficionado ou especialista em determinados hobbies, como tecnologia, cultura pop e temáticas relacionadas.

5 filmes para comemorar o Dia do Orgulho Nerd; CONFIRA