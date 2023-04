Conheça o casal que viaja e mapeia os 74 parques nacionais do Brasil

Você sabia que o Brasil tem 74 parques nacionais naturais? Dennis Hyde, de 42 anos, e Letícia Alves, de 38, também não. No entanto, atualmente o casal paulistano vive em busca de visitar e informar sobre esses ambientes por meio de viagens em uma van e um site que eles alimentam a cada descoberta.

Tudo começou em 2016, quando Dennis e Letícia foram apresentados por meio de um casal de amigos e logo descobriram dois importantes interesses em comum: viajar e fazer trilhas. Já namorando, os dois passaram a conhecer parques de conservação brasileiros.

Os dois casaram em 2017 e, em 2018, fizeram uma importante viagem para três parques: Serra da Capivara, Serra das Confusões e Chapada das Mesas. Essa experiência mudou a vida e a projeção de futuro do casal, pois, ao retornar para casa, passaram a pesquisar e planejar uma jornada a fim de conhecer todas as reservas de conservação do Brasil.

Parte do planejamento dos dois foi buscar informação sobre os parques nacionais, mas, até então, não havia uma divulgação específica sobre a quantidade total no Brasil e nem muita divulgação sobre cada um. “A gente começou a pesquisar e descobriu que eles são muito importantes e muito bonitos, assim como os conhecidos fora do país”, disse Dennis.

“A gente ia visitar sempre os parques em nossas férias, mas fizemos as contas e descobrimos que demoraria uns 30 anos até conhecer os 74 parques que descobrimos que existia”, ele narrou. Foi então que Dennis e Letícia decidiram que a expedição seria em tempo integral, fazendo com que o casal passasse muitos meses juntando dinheiro para que a viagem acontecesse.

Em 5 de junho de 2021, os dois começaram a jornada em uma van, que virou a nova casa do casal. O dia foi escolhido a dedo pelo casal por ser a data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Para se dedicar a viagem, tanto Letícia como Dennis encerraram seus ofícios em São Paulo. Enquanto ela possuía um consultório e exercia a psicologia, ele trabalhava no mercado financeiro como economista.

“É uma doação para nós mesmo e para o país. É assim que a gente encara. A gente teve uma renda no passado que foi poupada para que a gente pudesse usar dessa forma. Hoje a gente não tem mais um ingresso financeiro”, explica Dennis sobre a atual renda do casal.

Algumas voltas para casa e relação com a família

Apesar de estarem em uma viagem sem data marcada para voltar para casa, em São Paulo, Dennis e Letícia contaram em entrevista ao O POVO que já retornaram algumas vezes em momentos que consideraram importantes, como as eleições de 2022 e para tomar as vacinas de covid-19.

Recentemente, há um mês, o casal retornou a São Paulo mais uma vez para que Dennis pudesse realizar uma cirurgia para reabilitar um braço quebrado durante a viagem.

Outros momentos de reencontrar a família, para os dois, é quando os parentes aceitam viajar até algum dos parques que estão no trajeto do casal. Desse modo, eles contam que o próximo destino da jornada é no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, onde encontrarão suas mães e farão expedições juntos.

Quantos parques Dennis e Larissa já visitaram?

Até esta quarta-feira, 19, quando O POVO conversou com o casal, Dennis e Larissa estavam na parte sul da Chapada Diamantina, na Bahia. Esse é o 47º parque que eles conhecem nos dois anos que já estão em viagem. Ainda faltam 27 lugares e os especulam conhecer em breve os que estão localizados na região norte do Brasil.

Para registrar cada um dos parques conhecidos por eles e ajudar na divulgação de informações turísticas e ambientais de cada um, o casal criou um site e redes sociais (@entreparquesbr) de divulgação desses espaços. A ideia veio com o propósito de ajudar pessoas a encontrarem espaços naturais baseados em filtros do que mais lhe interessam.

“Dá pra filtrar por região do país (nordeste, centro-oeste, sudeste, sul), por bioma brasileiro (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal)... E a gente dá dicas para as pessoas baseados em suas particularidades. No site, a gente colocou ‘parques por cachoeiras’, ‘parques que tem nascentes’, ‘parques com pinturas rupestres’, ‘parques com aeroportos próximos’, destacou Dennis.

Larissa ainda completou, em sequência: “Tem como buscar por ‘parques com acessibilidades’, parques por estado e por aí vai. Demos essa opção de busca para as pessoas buscarem a partir dos interesses próximos”.



