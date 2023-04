Cachorros "enfermeiros" fazem visita a hospital pediátrico de Fortaleza

Que tal uma “AUjudinha” para alegrar a criançada e os servidores no dia a dia de um hospital? Conhecidos como “Sexteto 4 patas”, uma família composta por nove pets é a responsável por diversas ações que levam divertimento a ambientes onde é necessário “doses de leveza”.

Na última segunda-feira, 17, as cadelas Jolie, Sophie e Chloe foram acompanhadas da tutora Luciana Athayde ao Hospital Infantil Luís França visitar crianças internadas na ala oncológica e os profissionais da saúde do ambiente, incluindo os plantonistas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que recebem com muita alegria os “AUmigos” caninos.

O POVO acompanhou a visita e conversou com mães que estavam com filhos internados no hospital. Uma das crianças que animou-se a brincar com as cachorrinhas foi Maria Yasmim de Sousa, de 8 anos, que passa pelo tratamento de leucemia. “Eu acho muito legal, dá vontade de brincar todo dia com elas”, disse a menina sobre a visita dos animais.

Vestidas de enfermeiras, Jolie, Sophie e Chloe brincaram com a criança e até entraram em seu quarto do hospital para que a criança mostrasse seus desenhos. A mãe de Yasmin, Albanete de Sousa Andrade, conta que a filha gosta muito de animais e a visita das cadelas colocou fim na desanimação que estava o dia da pequena.

A mãe disse ainda que Yasmin, em tratamento de quimioterapia, conseguiu que a filha aceitasse raspar o cabelo durante a internação ao prometer que ela teria mais uma visita dos animais no hospital.

Além de Yasmin, diversas crianças da área de oncologia receberam uma visita própria dos animais em seus quartos, mas não foram só elas que comemoraram o momento de lazer no hospital. Para os enfermeiros, a chegada dos “aumigos” é um momento de alívio na intensa rotina de trabalho.

A ajuda dos pets no tratamento

Em entrevista ao O POVO, o psicólogo hospitalar do Hospital Luís França, identificado como Benevides, falou sobre a importância da visita dos animais ao ambiente hospitalar.

“O projeto Visita do Pet Amigo, tem o objetivo de trazer um momento de descontração, alegria e amenizar o sofrimento em torno do processo de hospitalização e tratamento dos pacientes que encontram-se internados. Percebemos o quanto a visita traz benefícios psicológicos relacionados ao estresse, ansiedade e humor do paciente”, disse Benevides.

Ele ainda lembrou um caso impactante relacionado a visita dos animais: “Um paciente que estava sem querer andar e fazer fisioterapia há mais de 4 dias, e, com a presença dos pets, o paciente se levantou e interagiu bastante com eles, sua mãe ficou bastante emocionada”.

Relaxamento dos profissionais de saúde

Rafael Lima de Oliveira, coordenador da UTI cardiológica e plantonista da UTI pediátrica, teve seu espaço privado de repouso no hospital “invadido” pelas cadelas, que queriam com ele. “É você sair de um momento de alta tensão dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva e ter 30 segundos de paz e amor”, destacou o profissional.

“Eu acho as visitas maravilhosas. Quando nossos pacientes não conseguem aproveitar, pois muitos dos nossos pequenos estão entubados e sedados, eles (os animais) conseguem promover um relaxamento da própria equipe”, continuou Rafael.

Por fim, ele fez referência a fala de uma das enfermeiras da UTI sobre as visitas: “É uma visita que, como a doutora Milene disse, faz bem para o coração. A gente fica tranquilo e sai de um momento de tensão e estresse, pois a gente lida com os pacientes mais graves do hospital. De repente ter um momento do dia que você pode relaxar é muito bacana”.

Quem compõe o Sexteto 4 Patas?

A família conhecida como “Sexteto 4 Patas” é formada por cinco cachorros da raça golden, um poodle, três gatos e um cachorro SRD. Pelos cuidados de Luciana, eles produzem conteúdo para o Instagram (@sexteto4patas) caracterizados com roupas e adereços pet conforme datas comemorativas.

O grupo também apoia diversas causas sociais, publicando textos e vídeos a fim de conscientizar seus mais de 178 mil seguidores sobre maus tratos aos animais, violência contra a mulher, autismo, entre outros.

Visita a ONGs e hospitais

Luciana Athayde, tutora dos pets, conta que as visitas e a produção de conteúdo para as redes sociais começaram durante a pandemia de covid-19, em 2021. O primeiro lugar que os animais foram convidados a visitar foi o Instituto dos Cegos, com o sucesso, outros lugares passaram a fazer parte de sua rotina.

No caso do Hospital Infantil Luís França, onde O POVO acompanhou a visita, o sucesso da primeira ida ao ambiente com as crianças fez com que lá virasse um compromisso quinzenal na agenda dos animais.

“Eu recebi o convite do psicólogo do Hospital para trazer os cachorros, e foi um sucesso. Essa ação é boa tanto para os cachorros quanto para as crianças. Todas as pessoas no hospital ficam impactadas com a presença dos animais no local”, disse a tutora.

Atualmente, somente as goldens Jolie, Sophie e Chloe (todas com quatro anos de idade) participam desses momentos por já serem treinadas para se comportar no ambiente hospitalar. Os outros cachorros da família, mais novos, estão se preparando para fazer parte das visitas posteriormente, conta Luciana.

