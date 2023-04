Cãoelhinhos da Páscoa: cachorros viram coelhos para ensaio fotográfico de campanha

71 animais, entre cães e gatos machos e fêmeas, estão disponíveis para adoção no CCZ

Cachorros se transformaram em coelhinhos da Páscoa em ensaio fotográfico realizado para incentivar a adoção responsável de animais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no município de São Sebastião, em São Paulo.

As imagens foram divulgadas pela Prefeitura de São Sebastião. De acordo com a Prefeitura, há 71 animais disponíveis para adoção no local, entre cães e gatos.

Os pets estão vermifugados e microchipados e os animais adultos estão castrados. De acordo com o portal G1 SP, para os filhotes, o procedimento está garantido quando atingirem a idade necessária para a realização da cirurgia.

Para adotar um animal do Centro, é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência.

O CCZ está localizado na Avenida Dário leite Carrijo, 2800 A, no bairro Jaraguá. As adoções podem ser feitas de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 10h às 16h30min.

