BA: peixe-boi desbrava Ilha de Itaparica; veja vídeo

Ocupantes de uma pequena embarcação que navegava na Ilha de Itaparica, na Bahia, nessa quarta-feira, 1º, assustaram-se e 'bateram cabeça' para identificar um animal marinho que se aproximou do local onde o grupo estava. Baleia, lobo-marinho, leão-marinho e até foca foram alguns dos palpites registrados pelos ocupantes do barco. Trata-se, no entanto, de um peixe-boi. Um vídeo feito pelo grupo registrou o momento.

Apesar de parecer rara, a presença do mamífero nas águas baianas é de conhecimento Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), que monitora o animal já há alguns anos. O peixe-boi em questão é um exemplar único. Ela pesa entre 300 kg e 400kg e tem entre 50 e 60 anos de vida. O mamífero já foi visto nas águas de Ilhéus, Morro de São Paulo e, finalmente, na Ilha de Itaparica, onde a aproximação com a embarcação foi filmada.

Os peixes-boi não são necessariamente uma novidade nos mares baianos, tendo sido registrados, inclusive, em uma carta escrita por Pedro Álvares Cabral após aportar em Porto Seguro. A espécie, no entanto, desapareceu ao longo do tempo. A extinção, segundo Larissa Pavanelli, médica veterinária do IMA, é resultado da ação humana, que provocou alterações e destruição de habitat, rios e estuários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esses animais foram extintos da Bahia, Espírito Santo e Sergipe. Hoje em dia, alguns animais que foram reintroduzidos por programas de conservação se deslocam e utilizam nossas águas de passagem. Não há períodos específicos para o aparecimento, mas todo ano o Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) registra avistamentos desses animais em nosso litoral", acrescenta Pavanelli.

Assista o flagrante feito na Ilha de Itaparica:

Apesar da aproximação com os humanos, o contato entre o animal e a população requer alguns cuidados, e duas ações precisam ser evitadas, de acordo com o IMA: o toque e a oferta de alimentos.

Ao se acostumarem com o toque humano, o peixe-boi se transforma em presa fácil a ação de predadores. Também corre o risco de encalhar na areia a procura de contato.

O peixe-boi é um animal herbívoro, que se alimenta naturalmente de plantas aquáticas, logo, a oferta de alimentos de consumo humano podem gerar danos à saúde e ao hábito alimentar próprio do mamífero.

Do Correios 24 horas para a Rede Nordeste

Tags