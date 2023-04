Ligação para bombeiros rende conta de R$ 11 mil a homem

Caso aconteceu no condado de Cork, na Irlanda. Homem diz que vai contestar a cobrança no Conselho Municipal

Um irlandês recebeu uma conta de €euro, moeda da comunidade europeia 2.024 (cerca de R$ 11.018, em câmbio atual) dos bombeiros após realizar uma ligação pedindo ajuda para apagar incêndios que ocorriam na região do condado de Cork, onde mora. A prática de cobrar pelos serviços é padrão no país europeu e os valores variam de acordo com a região.

Segundo o veículo de imprensa irlandês The Echo, David Roche estava em outro país, mas o zelador dele telefonou para os bombeiros para avisá-lo sobre um incêndio na comunidade local.

David alegou, em entrevista ao The Echo, que os bombeiros nunca chegaram a entrar em sua casa e ficou chocado com o valor da cobrança. Agora, ele pede que a fatura seja considerada como erro. Ele escreveu uma carta para o Conselho Municipal, na qual nega qualquer responsabilidade financeira.

“Isso apenas deixa as pessoas com medo de agirem de forma comunitária. O que os serviços de emergência têm que fazer é descobrir quem começou os incêndios e fazê-lo pagar”, disse David, ao portal irlandês. Ele promete não desistir de lutar contra o valor.

O caso não é único. No dia 4 de março, o dono de um restaurante no mesmo condado teria recebido uma cobrança de € 6.116 (cerca de R$ 33 mil) após chamar os bombeiros para apagar um incêndio, também segundo o The Echo.

David acredita que outras pessoas possam estar sofrendo com as cobranças: “Há pessoas que com certeza vão se sentir intimidadas por uma nota oficial e vão pagar o dinheiro.” Ele teme que isso possa impedir as pessoas de chamarem os serviços de emergência no caso de futuros incêndios.



