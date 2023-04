Sem tempo para o "até que a morte nos separe": veja casamentos mais rápidas da história

Quando você se casa, geralmente, é com essa pessoa que se deseja passar o resto da vida. Nesse dia tão especial, os noivos pensam cada detalhe para que seja um momento de recordação. Embora funcione para alguns, nem sempre a união esperada se mantém e, após algum tempo, cada um segue a sua vida, separados.

Assim, alguns casamentos chamam a atenção pelo tempo que duraram… Imagina só ficar casado por três minutos ou pedir o divórcio durante a cerimônia porque o noivo estava com cheiro de álcool.

A seguir, confira uma lista com alguns dos casamentos mais rápidos do mundo:

O tempo de fazer um miojo

A reação de uma noiva durante seu casamento em 2019 surpreendeu o noivo e convidados da festa. Três minutos depois do “eu aceito”, a noiva tropeçou enquanto saía do tribunal e acabou caindo no chão.

Diante da situação, aos berros, o noivo a chamou de “estúpida”. A mulher, então, se levantou, voltou ao juiz e pediu a anulação do matrimônio. Na época, o caso viralizou e a mulher foi fortemente apoiada pela decisão.

Cheiro de álcool incomodou

Em março deste ano, uma indiana pediu divórcio durante a própria festa de casamento, com todos os convidados presentes na cerimônia. Durante o casamento, quando a noiva estendeu a mão para colocar o varmala - uma espécie de guirlanda matrimonial - no pescoço do noivo, ela sentiu um forte cheiro de álcool vindo do noivo.

A menina, então, se opôs a isso e informou ao pai sobre o fato. Depois de uma longa conversa, com a presença da polícia, a noiva se recusou a continuar o casamento. O caso ocorreu em Auraiya, na Índia. De acordo com o site indiano Amar Ujala, os dotes e os presentes foram devolvidos.

Ele quebrou o único pedido



Em janeiro deste ano, uma noiva decidiu pedir a separação do companheiro um dia após a celebração do casamento. Ela contou ao site “The Mirror” que se sentiu humilhada durante a festa por uma atitude do então marido.

Ele quebrou o único pedido que ela havia feito: que o noivo não esfregasse o bolo de casamento em seu rosto na recepção. Mesmo com o pedido feito, ele não deu importância e quebrou a regra combinada anteriormente.

“Ele me conhece bem e não esfregou o bolo em mim, mas me pegou pela nuca e enfiou minha cabeça no bolo de casamento. Isso tudo foi planejado com antecipação já que eu fiquei sabendo, depois, que tinha diversos cupcakes como reserva para o bolo destruído”, relatou.

Sob anonimato, a mulher contou a história a uma coluna de conselhos para pedir outras opiniões, pois familiares acharam a atitude precipitada e pediam que ela reconsiderasse a decisão tomada. E vocês, o que fariam?

Entrou no Guinness

A estadunidense Linda Lou Wolfe, natural da cidade de Anderson, em Indiana, entrou para o livro dos recordes por ser a mulher que mais se casou na história. Foram 23 casamentos. O primeiro ocorreu em 1957 com George Scott e durou sete anos (o mais duradouro).

Entretanto, ela entra na nossa lista, pois em um dos seus matrimônios, o tempo casada durou apenas 36 horas. Segundo ela, "o amor não estava ali". A idosa vivia em uma casa de repouso nos Estados Unidos e faleceu em setembro de 2009.

As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Extra e confirmadas pelo O POVO.

