Homem acha câmera perdida há 13 anos em rio nos EUA e encontra fotos intactas

Pescador encontra câmera perdida há 13 anos em rio nos Estados Unidos com fotos intactas e com ajuda das redes sociais encontra dona do objeto. Confira:

Não é todo dia que você consegue resgatar “memórias esquecidas” há mais de 10 anos no fundo de um rio. Contudo, foi enquanto pescava e fazia coleta de lixo que Spencer Greiner encontrou uma câmera digital perdida há 13 anos e assim deu início a uma história inusitada.

Em entrevista à BBC News, ele conta que estava em um rio nos Estados Unidos quando encontrou a câmera. O objeto estava bastante desgastado, mas ainda assim o homem o levou para casa.

“Quando cheguei em casa, tive que ver se havia algo nela", disse Spencer, que acabou encontrando as fotos ainda intactas, confira um dos registros:

Câmera achada depois de 13 anos perdida em rio conserva fotos intactas, confira:

Pescador revela fotos em câmera achada em rio e encontra dona do objeto perdido há 13 anos

Após encontrar a câmera, Spencer postou algumas das fotos nas redes sociais com o objetivo de encontrar alguém que reconhecesse as fotos.

E, apesar de todas as probabilidades estarem contra sua empreitada, ele conseguiu. Coral Amayi, a antiga dona da câmera digital visualizou a postagem e entrou em contato com Spencer.

Ela revelou que havia perdido o dispositivo há 13 anos enquanto fazia rafting, um esporte em que consiste em descer corredeiras em botes. Em dado momento, Coral virou seu bote, fazendo com que a câmera caísse na água.

O objeto possou mais de uma década completamente submerso. Mas, para surpresa de todos, os arquivos das fotos estavam intactos, assim como as lembranças que os registros despertaram na dona da máquina fotográfica.

Ao ver as fotos Coral se enche de saudosismo. “É muito legal ver essas fotos, desbloqueia todas essas memórias”, diz ela, completando que usará as fotos para puxar assunto com amigos com quem não se fala há tempos.



