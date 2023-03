Fases da lua em abril de 2023: confira calendário

O mês de abril reserva quatro transições da Lua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primeira ocorre no dia 6 e a última no dia 27.

Além disso, o mês de abril deste ano trará uma chuva de meteoro, as Líridas. O fenômeno, que acontece entre os dias 22 e 23, é associado ao cometa C/1861 G1. Nos dois dias será possível observar cerca de 15 meteoros por hora.

Lua: Calendário das fases lunares de abril de 2023

Lua Cheia: 06/04 a 12/04



Lua Minguante: 13/04 a 19/04



Lua Nova: 20/04 a 26/04



Lua Crescente: 27/04

Chuva de meteoros Líridas: como ver?

Alguns fenômenos podem ser observados a olho nu, como é o caso da chuva de meteoros Líridas, que acontece no mês de abril.

As Líridas é um fenômeno conhecido e bastante observado, com registros desde 687 a.C. A chuva de meteoros consegue ter uma maior visibilidade no Hemisfério Norte, mas também podem ser vistas em locais do sul.

No Hemisfério Norte o auge da sua visibilidade acontece após as 22 horas e 30 minutos (horário local). Já no Hemisfério Sul, os observadores só conseguirão ver com clareza o auge a partir 00 horas (horário local).

