Mãe pede ajuda do governo para identificar gêmeos

A argentina Sofía Rodríguez é mãe dos bebês gêmeos Lorenzo e Valentín, com 45 dias de vida. No começo deste mês, ela passou por um verdadeiro aperreio após banhar os filhos em casa pela primeira vez: é que ao tirar as roupas deles, ficou sem saber diferenciar os próprios bebês. “Ganhei o prêmio de mãe do ano”, escreveu a mulher nas redes sociais, sobre o fato de não conseguir diferenciar os próprios filhos.

A confusão aconteceu porque após receber alta da maternidade, Lorenzo e Valentín foram para casa com as pulseiras de identificação, mas elas foram retiradas por terem ficado apertadas. Para identificar os filhos, Sofía enviou uma foto dos bebês para o namorado, indicando que Valentín era o garoto vestindo o macacão cinza.

Os gêmeos são idênticos e só puderam ser identificados após a coleta das digitais (Foto: Reprodução Twitter)



No entanto, o macacão acabou sendo retirado após as crianças vomitarem durante a noite, e a mulher se esqueceu de colocar outro tipo de identificação. Após fazer uma postagem nas redes sociais narrando o fato inusitado, Sofía teve que chamar a polícia porque os dias foram passando e ela continuou sem conseguir resolver a situação.

E assim, depois de 13 dias, o Registro Nacional de Las Personas (Renaper), órgão do Ministério do Interior argentino, foi à casa da família para coletar as digitais dos bebês e fazer a comparação com os dados biométricos coletados no dia do nascimento.

Os bebês são tão parecidos que até a equipe de saúde encarregada de vaciná-los se confundiu e acabou imunizando a mesma criança duas vezes.

Uma dica dada por especialistas para pais de gêmeos idênticos é colocar pulseiras coloridas ou crachás nas crianças, assim como furar orelhas ou pintar as unhas do pé com esmalte atóxico.

