Garoto de 8 anos pula em piscina para salvar primo bebê em SP; veja vídeo

Uma criança de 8 anos salvou o primo de afogamento na cidade de Mongaguá, sul de São Paulo. O bebê, com cerca de um ano de idade, pulou na piscina e foi resgatado pelo garoto, que reagiu rapidamente à cena.

Na gravação da câmera de segurança, outra criança está ao lado, mas não parece notar que o pequeno caiu. Quando o menino percebe que o primo está se afogando, pula na piscina e segura o bebê, até que um adulto aparece para levantá-lo.

Grupamento de Bombeiros Marítimos reage à cena

A mãe do garoto explicou que a família estava em uma confraternização e a reação rápida do filho está relacionada com as aulas de um projeto que ensina surfe para crianças e adolescentes.

O Projeto Surf Escola é uma parceria entre a ONG Esporte Vida e o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). No instagram, o agrupamento (@salvamarpaulista) parabenizou Bernardo, o menino que salvou seu primo.

“Ele é uma promessa para o surfe da cidade e vem se destacando nas competições que participou por todo o litoral Paulista”, disse a postagem.

Bernardo ainda recebeu um certificado da ONG Esporte Vida, homenageando a sua disposição em ajudar o primo de um ano de idade.

