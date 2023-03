Gato é encontrado por raio-x em mala de passageiro nos EUA

Uma máquina de raio-x encontrou um gato dentro da mala de um passageiro no Aeroporto Internacional de Norfolk, nos EUA, na última sexta-feira, 3.

A porta-voz da Administração para Segurança do Transportes, Lisa Farbstein, afirmou, por meio do Twitter, que o felino foi achado durante o processo de vistoria da bagagem no sistema de segurança do aeroporto e que ele estava bem.

"Atenção donos de animais de estimação: por favor, não mande seu pet pela máquina de raios X. Erro CAT-astrófico!", afirmou Lisa Farbstein, na rede social.

Just when you thought it was safe to bring your pet cat on a trip. . . A traveler left their pet cat in its travel carrying case at a @TSA checkpoint this morning at @NorfolkAirport. Attention pet owners: Please do not send your pet through the X-ray unit. Cat-astrophic mistake! pic.twitter.com/tko6DP2vXx