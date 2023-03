Chuva de vermes? Cena em Pequim chama atenção dos internautas

Um acontecimento em Pequim, na China, surpreendeu os usuários das redes sociais ao mostrar carros cobertos por supostas “larvas”. No vídeo, compartilhado pelo TikTok, o termo “chuva de vermes” é citado entre os comentários.

As informações relacionadas ao conteúdo estão, em parte, na língua espanhola. De acordo com o portal equatoriano El Universo, algumas pessoas na China recomendaram o uso de guarda-chuvas para evitar os “vermes” que caíam.

As autoridades não se pronunciaram sobre o assunto, mas os internautas forneceram algumas teorias para explicar o fenômeno.

Chuva de vermes? Confira as explicações

As suposições levantadas pelos usuários incluem a “Lua Cheia de Verme”. Acredita-se que, no período do evento, minhocas podem surgir no solo descongelado.

As flores de choupo, comuns na região, foram outra possibilidade sugerida, já que seu formato lembra o de lagartas. Com as chuvas, as flores caídas podem ter oferecido a impressão da “chuva de vermes”.



Chuva de vermes: Veja vídeo do fenômeno

Confira a cena em Pequim, na China, que viralizou entre os internautas.

