Até onde você iria por uma briga que não é sua? O australiano Simon Gurney mostrou que está disposto até mesmo a tatuar o corpo para entrar na polêmica sobre a pronúncia certa de Roraima.

Viajando pelo Brasil para conhecer as belezas locais e as culinárias típicas dos estados, o turista, que já visitou 10 estados brasileiros, se encantou com Roraima e ficou surpreso quando soube da polêmica quanto à pronúncia correta do estado.

Sabendo disso, Simon não pensou duas vezes e decidiu por “comprar a briga” dos roraimenses tatuando a frase “É Roraima e não Rorãima!”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em postagem na rede social, o australiano disse que ficou surpreso com a existência da discussão. Para ele, a pronúncia precisa ser dita corretamente, pois carrega “identidades e histórias das quais as pessoas se orgulham”

“Todo mundo gosta de ouvir seu próprio nome. E ninguém que gosta que fale errado”, completou Simon.

Conhecendo o Brasil todo

Natural de Sydney, na Austrália, Simon se apaixonou pelo Brasil após conhecer um grupo de brasileiros no seu país. Foi quando decidiu aprender o idioma para visitar o país dos colegas.

Começando por São Paulo, a lista de estados que o australiano vem conhecendo só tem aumentado. Durante seu período no Brasil, ele já passou por: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Rondônia, Espírito Santo, Minas Gerais e atualmente está em Roraima.

O objetivo de Simon é passar por todos os estados brasileiros de ônibus, aproveitando para conhecer um pouco da cultura local.

Levando o Brasil no corpo

Dentre os estados, Roraima não é o único que está marcado no corpo de Simon. Isso porque ele tatuou também frases em homenagem a Acre, Rondônia e Amazonas.

Esse último estado, por exemplo, ganhou uma homenagem a um prato típico do Amazonas, conhecido como “X-Caboquinho”, que leva um pão francês recheado com lascas de tucumã, banana pacovã madura frita, queijo coalho e manteiga. O australiano tatutou "X-Caboquinho é vida" dentro do mapa do estado.

Homenagem de Simon ao estado do Amazonas (Foto: Reprodução/Instagram)



Sobre o assunto Idoso se forma aos 78 anos e mostra diploma de conclusão à mãe de 97 anos

Deusa ou Rainha Elizabeth? Fotógrafo registra 'rosto humano' em ondas de mar no Reino Unido

Tiktoker descobre perda severa da visão ao coçar os olhos, entenda

Amazonense homenageia cachorrinha com desfile de Carnaval em miniatura

Montadora lança primeiro carro de corrida voador do mundo e quer fazer campeonato em 2024

Tags