Cão é encontrado em mochila após passar acidentalmente por raio-x de aeroporto nos EUA

Uma aparição curiosa chamou atenção de funcionários do Aeroporto Regional do Condado de Dane, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. No primeiro fim semana de dezembro um cachorro foi detectado dentro de uma mochila após ser enviado acidentalmente para a máquina de raio-x do aeroporto. O momento chamou atenção nas redes sociais após tweets da empresa responsável pelo aeroporto narrando o ocorrido.

A empresa de administração de segurança de transporte, TSA na sigla em inglês, encarregada pelo aeroporto, revelou o acontecimento por meio de um tweet que alertava para o modo correto de transportar os bichos de estimação quando for necessário a viagem de avião.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 6, 2022





“Um cachorro foi enviado acidentalmente para o raio-x do Aeroporto Regional do Condado de Dane esta semana. Quando viajar com qualquer animal, notifique sua companhia aérea e conheça as regras. Na checagem, remova seu pet da mala e mande todos os itens, incluindo a mala do animal vazia, para o rastreamento na máquina.”, disse a empresa em comunicado no Twitter.

Transportes de pets



A TSA ainda disponibilizou um vídeo demonstrando a maneira correta para realizar o transporte de pets em aeronaves.

Video: Here’s the proper way to travel with your pet. Note: This is a @TSA PreCheck passenger traveling with a cat. If you think your pet will attempt an escape, ask to speak with a supervisor before removing the animal. Alternative screening options may be available. (2/2) pic.twitter.com/NL2jNjni2l — TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022

De acordo com a empresa, o passageiro deve retirar o animal da mala de transporte adequada e então atravessar o detector de metal junto ao bicho. A TSA ainda alerta que em casos de possíveis fugas do pet, os tutores devem falar com um supervisor para que uma alternativa seja viabilizada.



Jessica Mayle, porta-voz do aeroporto, informou a um jornal local que o animal está bem, mas que ficou nervoso após ser retirado da máquina.