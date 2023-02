Fundo educacional da ONU deve receber mais de US$ 800 milhões em doações

Países e outros doadores prometeram cerca de US$ 826 milhões (cerca de R$ 4,3 bilhões) para o fundo Education Cannot Wait, iniciativa da ONU que financia a educação de crianças que enfrentam crises humanitárias.

Trata-se de pouco mais da metade dos US$ 1,5 bilhão (aproximadamente R$ 7,8 bilhões) que o fundo estima precisar para financiar seu plano estratégico quadrienal 2023-2026, destinado a atender 20 milhões de crianças e adolescentes.

A iniciativa, criada em 2016 e que acaba de organizar seu primeiro evento beneficente em Genebra, projeta que 222 milhões de crianças em todo o mundo tiveram sua educação interrompida por conflitos ou desastres climáticos, 78 milhões dos quais nunca frequentaram escolas.

Desde sua criação, o projeto já arrecadou mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões) para construir escolas, comprar materiais educacionais, fornecer refeições diárias e oferecer serviços psicológicos.

Atualmente o fundo auxilia quase 7 milhões de crianças em 32 países.

"É um grande começo", disse a diretora do projeto, Yasmine Sherif.

A falta de educação tem consequências reais e imediatas, sobretudo para as crianças em situação de rua, que enfrentam ameaças de violência, tráfico de pessoas, recrutamento por grupos armados ou, no caso das meninas, casamentos forçados.

"A esperança ganha vida quando conseguimos oferecer educação às crianças, quando podemos proporcionar a oportunidade de um futuro melhor. Mesmo nos locais mais pobres e sem esperança do mundo, podemos permitir, de alguma maneira, que eles frequentem a escola", disse Gordon Brown, presidente do fundo e ex-primeiro-ministro do Reino Unido.

