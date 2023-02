Biden recebe chanceler alemão em março na Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, receberá o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Washington, D.C., em 3 de março, para tratar da ajuda à Ucrânia - informou a Casa Branca nesta quinta-feira (16).

"Ao se completar um ano da brutal invasão russa da Ucrânia, os líderes vão abordar nossos esforços para apoiar a Ucrânia, impor custos à Rússia por sua agressão e fortalecer a segurança transatlântica", afirmou a Casa Branca, em um comunicado.

A reunião será dias depois do primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Biden marcará a data com uma visita, de 20 a 22 de fevereiro, à Polônia, aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e vizinha da Ucrânia.

Os Estados Unidos lideram a mobilização ocidental sem precedentes para ajudar a Ucrânia com bilhões de dólares e armas, porque considera a luta de Kiev como parte de uma batalha global contra a tirania.

Em janeiro, a Alemanha informou que tem a intenção de enviar cerca de 30 tanques para ajudar as forças ucranianas, em resposta a uma intensa pressão de Kiev e seus aliados.

De acordo com a Casa Branca, Biden e Scholz também vão falar de "cooperação contínua dos dois países em uma variedade de questões de segurança regional e global", incluindo os desafios compartilhados colocados pela China e pela cooperação na Ásia-Pacífico.

